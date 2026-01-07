Ngày 7/1 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), lễ trao giải thưởng Con đường Thiên Lý lần đầu tiên đã diễn ra thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn, nhiều nghệ sĩ, nhà sưu tầm cùng đông đảo sinh viên mỹ thuật từ các cơ sở đào tạo trên cả nước.

Con đường Thiên Lý là giải thưởng nghệ thuật mang tầm quốc tế đầu tiên dành riêng cho sinh viên mỹ thuật Việt Nam. Giải nhằm khuyến khích thế hệ nghệ sĩ trẻ hội nhập sâu hơn vào đời sống nghệ thuật toàn cầu, đồng thời tạo cơ hội kết nối với các thiết chế nghệ thuật và thị trường quốc tế.

Hội đồng Giám khảo của giải thưởng quy tụ nhiều chuyên gia, giám tuyển và nghệ sĩ uy tín đến từ Việt Nam và Pháp, bảo đảm tính học thuật và tiêu chí đánh giá chuyên môn. Chủ tịch Hội đồng Giám khảo là bà Charlotte Aguttes-Reynier - Chủ tịch Hiệp hội các Nghệ sĩ châu Á tại Paris, Phó giám đốc kiêm Trưởng bộ phận Mỹ thuật và Nghệ thuật châu Á của nhà đấu giá Aguttes (Pháp).

Các thành viên Ban giám khảo gồm: ông Hàn Ngọc Vũ - nhà sưu tầm, sáng lập A&V Art Collection và A&V Foundation, ông Nicola Baudo - Chủ tịch danh dự của giải thưởng, đại diện hậu duệ họa sĩ Victor Tardieu, ông Guillaume Piens - Giám tuyển trưởng Art Paris và cùng các nghệ sĩ đương đại Lê Huy Tiệp, Hà Mạnh Thắng (Việt Nam) và Alexandre Ebiala (Pháp).

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Hàn Ngọc Vũ nhấn mạnh: "Chúng tôi cho rằng, những cuộc thi sáng tác và giải thưởng mang tính định hướng như thế này chính là một trong những viên gạch quan trọng để xây dựng lớp họa sĩ tài năng trong tương lai, thúc đẩy môi trường sáng tác lành mạnh, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của mỹ thuật Việt Nam".

Ông Nicola Baudo cho biết: "Các tác phẩm của giải thưởng năm nay cho thấy tinh thần làm việc nghiêm túc của các nghệ sĩ trẻ. Nhiều thí sinh thể hiện tiềm năng phát triển lâu dài, phù hợp với định hướng của giải thưởng trong việc đồng hành cùng thế hệ nghệ sĩ trẻ trên con đường hội nhập nghệ thuật quốc tế".

Ban tổ chức trao giải cho hai tác giả.

Giải thưởng Con đường Thiên Lý 2026 đã được trao cho 2 tác phẩm xuất sắc: Trốn tìm của Nguyễn Nguyệt Anh và Nguyện đường An Nam của Lâm Gia Huấn. Mỗi tác phẩm mang một cách tiếp cận riêng nhưng cùng thể hiện rõ tinh thần tìm tòi nghiêm túc và bản sắc sáng tạo cá nhân.

Nguyện đường An Nam với nền lụa kết hợp kỹ thuật thếp bạc, hình ảnh người phụ nữ An Nam với khăn voan hiện lên như biểu tượng của đức tin thuần khiết trong tư thế tĩnh tại giữa khung cảnh núi non hùng vĩ. Trong khi đó, tác phẩm Trốn tìm với hai lớp lụa, màu nước và bột màu, bức tranh hướng tới sự mềm mại trong biểu đạt, mở ra một cuộc trốn tìm mang tính nội tâm, kết nối con người với thiên nhiên và những phần sâu kín bị che giấu bên trong.

Tác phẩm "Nguyện đường An Nam".

Tác phẩm "Trốn tìm".

Hai tác giả đoạt giải sẽ có cơ hội trưng bày tác phẩm tại Neuilly-sur-Seine (Paris, Pháp) vào đầu tháng 4/2026 - thời điểm Paris bước vào mùa cao điểm của nghệ thuật đương đại.

Bên cạnh đó, mỗi nghệ sĩ được tài trợ vé máy bay khứ hồi và tham gia chương trình trải nghiệm nghệ thuật tại Paris, gồm các hoạt động gặp gỡ giới chuyên môn, tham quan bảo tàng, triển lãm, hội chợ nghệ thuật lớn. Mỗi người còn nhận hỗ trợ lưu trú trị giá 1.000 euro (hơn 30 triệu đồng).