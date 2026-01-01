Tối 6/1, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Trung Sơn (Ngô Trần Vũ) khai mạc triển lãm Giữa Sắc & Không, giới thiệu hơn 30 tác phẩm sơn dầu được sáng tác trong suốt 8 năm.

Triển lãm mở ra một không gian thị giác tối giản.

Triển lãm mở ra một không gian thị giác tối giản, nơi hình ảnh những thiếu nữ Việt trong trang phục áo ngũ thân, áo dài truyền thống hiện lên mong manh giữa các mảng màu đơn sắc mạnh. Không phông nền, không cảnh trí, không câu chuyện minh họa, tranh của Trung Sơn đặt người xem trước cuộc đối thoại lặng lẽ giữa "sắc" và "không" - giữa cái hữu hình của màu sắc và khoảng trống gợi mở của im lặng.

Các tác phẩm được thực hiện bằng kỹ thuật sơn dầu ướt trên ướt.

Các tác phẩm được thực hiện bằng kỹ thuật sơn dầu ướt trên ướt, cho phép màu sắc lan tỏa, hòa quyện và tạo nên chiều sâu cảm xúc. Màu nền - đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím chiếm lĩnh không gian tranh nhưng không lấn át nhân vật. Ngược lại, chính sự đối lập ấy tạo nên một nghịch lý thị giác: nhân vật nhỏ bé giữa mảng màu rộng lớn lại trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, như một dấu lặng tinh tế trong bản hòa âm rực rỡ của sắc độ.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 10/1.

Không qua đào tạo hội họa hàn lâm, Trung Sơn tiếp cận hội họa bằng con đường tự học và thực hành trực họa với người mẫu trong nhiều năm. Tranh của anh giữ lại những nét run, những khoảng chưa hoàn hảo, nhưng chính sự mộc mạc đó tạo nên cảm giác chân thành, gần gũi, gợi nhớ tinh thần mỹ học phương Đông và tư tưởng Phật giáo "sắc tức thị không, không tức thị sắc" - không bằng diễn giải lý thuyết mà bằng cảm nhận trực tiếp qua màu và hình.

Giám tuyển Ngô Kim Khôi nhận định, tranh của Trung Sơn không tìm cách biểu hiện nỗi đau hay bi kịch cá nhân mà vượt qua những xáo trộn để hướng đến trạng thái tự tại. "Đó là một vẻ đẹp không cần xin phép, không phô trương nhưng có khả năng neo lại rất lâu trong tâm trí người xem", ông chia sẻ.

Buổi khai mạc triển lãm trở nên đặc biệt hơn với phần trình diễn nhạc phẩm Sắc sắc không không do chính họa sĩ sáng tác và biểu diễn. Âm nhạc tự học, mộc mạc nhưng giàu cảm xúc, hòa quyện cùng hội họa, mở ra một trải nghiệm đa giác quan, nơi người xem được mời gọi chậm lại, lắng nghe và chiêm nghiệm.

