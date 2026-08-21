Chiếc xe thể thao Porsche 718 đang đỗ trước sảnh bất ngờ tự lăn ngược lại về phía sau dốc, tiến thẳng tới chiếc xe siêu sang Rolls-Royce đắt tiền khiến nhiều người hốt hoảng. Sự việc xảy ra ngày 14/8 tại một công ty cho thuê xe hạng sang ở Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc và được camera ghi lại.

Theo nội dung đoạn video, chiếc Porsche 718 được cho là đã đỗ và để ở chế độ số mo nhưng không kích hoạt phanh tay. Khi đỗ trên đoạn đường có độ dốc, chiếc xe thể thao bất ngờ từ từ lăn ngược xuống phía sau. Đáng chú ý, ngay phía sau chiếc Porsche là một chiếc xe siêu sang Rolls-Royce đang đỗ cách đó chỉ vài mét.

Nhận thấy nguy cơ va chạm, một nhân viên của công ty lập tức chạy tới cố gắng chặn chiếc Porsche đang trôi tự do. Chỉ vài giây sau, một đồng nghiệp khác cũng lao đến hỗ trợ.

Sau một hồi vật lộn, hai người đàn ông đã kịp thời dừng chiếc Porsche ngay trước khi nó đâm vào chiếc Rolls-Royce trị giá hơn 7 triệu nhân dân tệ (khoảng 25 tỷ đồng). Vụ việc không gây thiệt hại cho hai chiếc xe, song một nhân viên đã bị thương trong quá trình cố gắng chặn xe.

Theo truyền thông địa phương, cả hai nhân viên sau đó sẽ được chủ công ty thưởng lớn vì đã ngăn chặn thành công vụ va chạm có thể gây thiệt hại đáng kể.

Tình huống trên cũng là lời cảnh báo với tài xế khi đỗ xe trên đoạn đường dốc. Việc để xe ở số mo mà quên kéo phanh tay có thể khiến phương tiện tự trôi, đặc biệt nguy hiểm nếu phía trước hoặc phía sau có người, phương tiện hay vật cản.

(Theo SWNS)

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