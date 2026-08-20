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Vụ việc nói trên xảy ra tại thành phố Hattiesburg, bang Mississippi, khi một chiếc Toyota Sequoia bị mắc kẹt ở mép đường của bãi đậu xe, ngay trên một mương bê tông đang cạn nước.

Phần đầu xe nhô ra ngoài, trong khi khung xe tựa lên mép bê tông. Chiếc SUV nặng khoảng 2,5 tấn gần như nằm cân bằng trên điểm tựa và không thể tự di chuyển. Tài xế vẫn mắc kẹt bên trong.

Hai người đàn ông qua đường sau đó tìm cách hỗ trợ. Một người dùng lực tác động vào bánh sau, trong khi người còn lại tác động vào móc kéo phía sau nhằm làm chiếc xe dịch chuyển trở lại mặt đường.

Tuy nhiên, việc tác động lực khiến trọng tâm của chiếc Sequoia thay đổi. Chiếc SUV mất điểm cân bằng vốn đang giữ nó trên mép, sau đó từ từ vượt qua điểm lật.

Chiếc xe lao đầu xuống rãnh thoát nước rồi lật úp. Tài xế không kịp thoát khỏi xe trước khi chiếc SUV rơi xuống.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ được điều động tới hiện trường, gồm Sở Cảnh sát và Cứu hỏa Hattiesburg, dịch vụ xe cứu thương AAA cùng lực lượng cảnh sát thuộc Đại học Nam Mississippi.

Theo WDAM7, những người liên quan may mắn chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhiên, chiếc Toyota Sequoia bị hư hỏng nặng sau cú rơi và lật.

Theo Carscoops

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