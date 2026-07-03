Sáng 3/7, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe khách khiến 2 người đàn ông tử vong.

Khoảng 3h40 cùng ngày, hai người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy (chưa rõ biển kiểm soát) lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam. Khi đến Km587+000, khu vực giao với tuyến tránh Kỳ Anh, đoạn qua phường Hoành Sơn, xe máy xảy ra va chạm với xe khách mang biển kiểm soát 81H-042.xx lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người dân cung cấp

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Bên cạnh phương tiện có khoảng 7 con chó nằm trên đường. Theo người dân địa phương, trước khi xảy ra tai nạn, hai người đàn ông chở theo nhiều con chó lưu thông trên Quốc lộ 1.

"Trên người các nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính", lãnh đạo UBND phường Hoành Sơn cho biết.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an địa phương và các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.