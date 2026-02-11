Ngày 11/2, Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh cho biết, các bác sĩ Khoa Thận Lọc Máu vừa điều trị cho bệnh nhân T.Q.L. (34 tuổi, ở phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) bị ngộ độc củ nưa.

Chỉ 2 giờ sau ăn, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau rát lưỡi, nóng rát và đau bụng thượng vị, tức ngực, không nói được.

Hình ảnh củ nưa do bệnh nhân cung cấp. Ảnh: BVCC

Trường hợp khác là bệnh nhân P.T.C. (52 tuổi, trú phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) nhập viện sau khi ăn củ ráy với triệu chứng sưng nề, đau rát miệng họng, đau tức ngực sau xương ức, buồn nôn, nôn khan và khó thở.

Hai người bệnh được thăm khám chuyên sâu, chẩn đoán nguyên nhân ngộ độc và điều trị tích cực bằng giảm tiết, giảm đau, chống dị ứng. Hiện các bệnh nhân đã ổn định và xuất viện.

Sức khỏe bệnh nhân ổn định sau khi được điều trị. Ảnh: BVCC

Bác sĩ chuyên khoa 1 Bạch Vân Đông, Trưởng Khoa Thận Lọc máu, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, Calcium oxalate tồn tại khá phổ biến trong tự nhiên, đặc biệt trong thực vật. Đa số củ rừng, trong đó có củ nưa và củ ráy thường chứa tinh thể calcium oxalate, những tinh thể có hình dạng kim sắc nhọn.

Khi ăn các loại củ trên, đặc biệt là ăn sống hoặc chế biến chưa đúng cách, các tinh thể này có thể xâm nhập vào niêm mạc miệng, họng và đường tiêu hóa gây kích ứng mạnh, dẫn đến cảm giác ngứa, rát, bỏng miệng, tê lưỡi, sưng nề môi, họng, thậm chí gây khó thở.

Các dấu hiệu ngộ độc củ rừng thường xuất hiện rất sớm, chỉ vài phút đến vài giờ sau khi ăn. Khi độc tố lan rộng, người bệnh có thể gặp các triệu chứng toàn thân như khó nuốt, buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, đau tức ngực. Một số trường hợp diễn biến nặng với khó thở, khò khè, phù nề đường thở, thậm chí có thể xảy ra phản vệ do thức ăn, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.