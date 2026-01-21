Ngày 21/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc thuốc an thần. Trước đó, vào ngày 19/1, ba trẻ gồm H.T.T (7 tuổi), H.V.N (2 tuổi) và H.V.T (3 tuổi), cùng trú tại xã Hướng Phùng, được gia đình đưa vào bệnh viện trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Thời điểm nhập viện, cả 3 bệnh nhi đều có biểu hiện lừ đừ, giảm tri giác, tăng trương lực cơ và xuất hiện các cơn co giật. Các bác sĩ nhận định đây là những dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc thuốc tác động lên hệ thần kinh trung ương. Ngay lập tức, các bệnh nhi được xử trí cấp cứu tại Khoa Hồi sức cấp cứu với các biện pháp thở oxy, cắt cơn co giật và truyền dịch, sau đó chuyển đến Khoa Nhi để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

3 bệnh nhi được theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Theo thông tin từ gia đình, trước khi nhập viện, các cháu chơi cùng nhau tại nhà thì xuất hiện triệu chứng đau đầu, mệt mỏi. Theo người nhà, một bé trai học lớp 3 đã tự ý lấy thuốc của người lớn đưa cho các bạn uống.

Quá trình khai thác bệnh sử cho thấy, gia đình của bé trai 3 tuổi có người mắc bệnh lý và đang điều trị ngoại trú bằng các thuốc thuộc nhóm an thần kinh, trong đó có Aminazin và Haloperidone. Dựa trên biểu hiện lâm sàng và hình ảnh vỏ thuốc do gia đình cung cấp, các bác sĩ chẩn đoán 3 bệnh nhi bị ngộ độc thuốc an thần kinh Haloperidone ở mức độ trung bình.

Sau 2 ngày được điều trị tích cực, sức khỏe của các bệnh nhi dần ổn định, tri giác cải thiện rõ rệt và các cơn co giật được kiểm soát.

Theo bác sĩ Võ Quang Thắng, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, Haloperidone (Haloperidol) là thuốc an thần kinh có khoảng điều trị hẹp và ngưỡng gây độc thấp, chỉ được sử dụng khi có chỉ định và theo dõi chặt chẽ của bác sĩ chuyên khoa. Trẻ em đặc biệt nhạy cảm với loại thuốc này nên nguy cơ ngộ độc rất cao nếu dùng sai liều hoặc uống nhầm.

Bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ vô tình uống nhầm thuốc hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường như cứng cổ, vẹo cổ, há miệng không khép, run tay chân, đi lại khó khăn, co giật, lơ mơ, ngủ gà hoặc rối loạn nhịp tim, phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế.

Để phòng ngừa tai nạn tương tự, thuốc điều trị, đặc biệt là thuốc an thần kinh, cần được cất giữ xa tầm tay trẻ em và tuyệt đối không sử dụng thuốc của người lớn cho trẻ khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Người đàn ông phải đi cấp cứu sau khi làm theo lời mách ngâm chân Bệnh nhân bị viêm da cơ địa đã lấy lá cây đun sôi với nước rồi ngâm chân dẫn tới bỏng nặng phải đi cấp cứu.

Người phụ nữ được đưa đi cấp cứu sau khi la hét dữ dội trong nhà tắm Đang trong nhà tắm, người phụ nữ đột ngột đau đầu dữ dội, sau đó la hét và mất ý thức. Khi đi cấp cứu, kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết não.