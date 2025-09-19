Xpeng vốn nổi tiếng với các mẫu xe điện tiên tiến, nhưng song song với đó hãng đang đầu tư mạnh vào dự án tham vọng hơn: ô tô bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) chạy bằng điện. Sau hơn một thập kỷ phát triển, công ty đã xây dựng nhà máy riêng để sản xuất hàng loạt.

Xpeng Aeroht eVTOL được giới thiệu tại sự kiện triển lãm CES 2025. Ảnh: Carscoops

Mới đây, trong buổi diễn tập trước triển lãm hàng không Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, Xpeng Aeroht - đơn vị sản xuất ô tô bay của Xpeng đã gặp phải một vụ va chạm trên không liên quan đến ô tô bay eVTOL

Theo thông tin ban đầu từ CNEVPost, hai ô tô bay gặp nạn đều là mẫu eVTOL thiết kế gồm sáu cánh quạt, cánh tay và cánh quạt có thể gập lại, có khả năng hoạt động ở chế độ điều khiển thủ công hoặc tự động.

Trong đó, chế độ điều khiển tự động có thể dẫn đến tai nạn do sai sót trong quy hoạch tuyến đường hoặc lỗi thiết bị, trong khi chế độ điều khiển thủ công lại tiềm ẩn rủi ro do lỗi vận hành của con người.

Một máy bay đã hạ cánh an toàn trong khi chiếc còn lại bị rơi và bốc cháy sau đó. Ảnh: Weibo

Tai nạn xảy ra trong lúc diễn tập đội hình, khi hai chiếc bay quá gần nhau. Một chiếc kịp hạ cánh an toàn, trong khi chiếc còn lại rơi xuống và bốc cháy. Báo cáo trích lời những người chứng kiến ​​tại hiện trường cho biết ít nhất một hành khách đã bị thương và đã được đưa vào bệnh viện, may mắn là không có thương tích nguy hiểm đến tính mạng.

Dẫu vậy, sự cố vẫn khiến nhiều người lo ngại và làm dấy lên nhiều câu hỏi về độ an toàn của công nghệ di chuyển tương lai này. Tuy nhiên, Xpeng khẳng định kế hoạch sản xuất vẫn không thay đổi.

Hãng dự kiến tung ra “tàu mẹ” sáu bánh AeroHT cùng eVTOL thương mại vào năm 2026, với giá khởi điểm không quá 2 triệu nhân dân tệ (7,4 tỷ đồng). Xpeng Aeroht cho biết đã nhận được hàng nghìn đơn đặt hàng cho những chiếc xe ô tô bay giải trí đắt đỏ này. eVTOL có thể hoạt động ở độ cao lên tới 500 mét.

Nhà máy rộng 180.000 m2 tại Quảng Châu sẽ có công suất tới 10.000 xe mỗi năm, phản ánh quyết tâm của hãng trong việc đưa giao thông từ mặt đất lên bầu trời.

Theo CNEVPost

