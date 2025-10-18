Ngày 18/10, TP Hải Phòng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ nhất (2025-2030) với chủ đề “Phát huy truyền thống thành phố Cảng anh hùng - xứ Đông văn hiến, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030".

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và chỉ đạo đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẳng định giai đoạn 2020-2025, với quyết tâm cao và khát vọng lớn, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương cũ đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đưa phong trào thi đua yêu nước trở thành việc làm thường xuyên và thiết thực trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Từ ngày 1/7 năm nay, sau khi 2 địa phương hợp nhất, thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng mở; tiềm năng và nguồn lực được tăng cường mạnh mẽ, tạo luồng sinh khí mới, có sức lan tỏa sâu rộng cho các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo nên những bước đột phá quan trọng.

TP Hải Phòng là địa phương duy nhất trong toàn quốc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số suốt hơn 10 năm liên tiếp, gấp 1,8 lần mức tăng trưởng bình quân của cả nước và đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị; khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics hàng đầu khu vực phía Bắc...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt lãnh đạo Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao những kết quả xuất sắc của phong trào thi đua yêu nước cùng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua. Bà biểu dương những nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng và nhiệt liệt chúc mừng hơn 250 điển hình tiên tiến về dự đại hội này.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh hiện nay, cả hệ thống chính trị đang tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng - một đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tầm nhìn, khát vọng phát triển với tư duy đột phá, đổi mới toàn diện.

Theo Phó Chủ tịch nước, Hải Phòng hôm nay đã trở thành đô thị có quy mô dân số hơn 4,6 triệu người, diện tích gần 3.200km², đứng thứ tư cả nước về dân số và thứ ba về quy mô kinh tế.

Đây là nền tảng quan trọng để Hải Phòng vươn lên trở thành một trong những cực tăng trưởng năng động, hàng đầu cả nước, có sức lan tỏa khu vực và quốc tế; trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics quốc gia, đô thị hạt nhân của vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ - một đô thị cảng biển hiện đại, văn minh, mang tầm quốc tế, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ TP Hải Phòng xác định rõ định hướng, mục tiêu phát triển cho nhiệm kỳ 2025-2030 và những giai đoạn tiếp theo, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái, đáng sống, tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Phó Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Hải Phòng cần phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế. Trong đó, công tác thi đua, khen thưởng chính là một động lực quan trọng khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí vươn lên và sức mạnh đoàn kết toàn dân, gắn chặt với quá trình phát triển của thành phố.

Hải Phòng cần đẩy mạnh thi đua trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo; thi đua phát triển kinh tế gắn với xây dựng văn hóa, con người Hải Phòng; khuyến khích đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội, hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, con người văn minh, năng động.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho biết thành phố sẽ cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong hành động, để phong trào thi đua yêu nước lan tỏa mạnh mẽ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trên mọi lĩnh vực; khẳng định vững chắc vị thế của Hải Phòng là động lực phát triển quan trọng của khu vực và cả nước.

Phó Chủ tịch nước trao tặng huân chương cho đại diện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong dịp này, TP Hải Phòng đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 5 tập thể được tặng thưởng Huân chương, gồm: 4 tập thể nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Văn phòng Thành ủy Hải Phòng Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Đồng thời, 47 tập thể và 82 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, 51 doanh nghiệp tiêu biểu và hộ gia đình có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.