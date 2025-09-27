Sáng 27/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 78 người, Ban Thường vụ gồm 20 người.

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Ông Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030. Các ông: Đỗ Mạnh Hiến, Lê Ngọc Châu, Lê Văn Hiệu, Phạm Văn Lập giữ chức Phó bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 khẳng định: Toàn thể Ban chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh; tận tâm, tận lực, phụng sự; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, xứng đáng với vị thế mới, trách nhiệm mới của Hải Phòng.

Ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Đại hội không chỉ là điểm khởi đầu quan trọng mà còn là lời khẳng định quyết tâm đoàn kết, chung sức xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố cảng hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.

Ông Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Lê Tiến Châu đề nghị toàn Đảng bộ khẩn trương quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Đại hội, phát động phong trào thi đua sôi nổi trong toàn thành phố, đồng thời triển khai ngay chương trình hành động thực hiện nghị quyết, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả; biến khát vọng thành hành động, biến khí thế, quyết tâm của Đại hội thành kết quả cụ thể.

"Ưu tiên triển khai các đột phá chiến lược, tạo đột phá về cải cách hành chính, gắn với cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội thông qua, tạo niềm tin và động lực mới ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ", ông Lê Tiến Châu cho biết.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư thường trực Thành ủy công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội 14 của Đảng gồm 44 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết; công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 người. Ông Vũ Hồng Hiên giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030: Năm sinh: 1969 Quê quán: Tây Ninh Dân tộc: Kinh Ngày vào Đảng: 7/1/1998 Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sĩ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Quá trình công tác: Từ 9/1994 - 12/2002: Giảng viên, Bí thư Đoàn Trường Đại học Luật TPHCM Từ 1/2003 - 4/2007: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Luật TPHCM; Giảng viên. Từ 5/2007 - 12/2009: Giảng viên Trường Đại học Luật TPHCM Từ 1/2010 - 2/2010: Chuyên viên Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại TPHCM Từ 3/2010 - 8/2010: Phó vụ trưởng - Phó trưởng Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại TPHCM Từ 9/2010 - 12/2011: Bí thư chi bộ, Phó vụ trưởng - Phó trưởng Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại TPHCM kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh. Từ 1/2012 - 6/2012: Bí thư chi bộ, Quyền Vụ trưởng - Trưởng Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại TPHCM kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh. Từ 7/2012 - 4/2013: Bí thư chi bộ, Vụ trưởng - Trưởng Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại TP.HCM kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh. Từ 5/2013 - 8/2014: Bí thư chi bộ, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh. Từ 9/2014 - 2/2015: Ủy viên Ban cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh. Từ 3/2015 - 1/2016: Ủy viên Ban cán sự đảng, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp. Từ 2/2016 - 6/2016: Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội. Từ 7/2016 - 3/2018: Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội. Từ 4/2018 - 5/2018: Phó bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang. Từ 6/2018 - 8/2020: Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Từ 9/2020 - 11/2020: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Từ 12/2020 - 2/2021: Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh. Từ 3/2021 - 5/2021: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh. Từ 5/2021 - 6/2021: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam. Từ 6/2021 - 7/2021: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 15, Phó bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ 8/2021 - 1/2023: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 15, Phó bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Từ 2/2023 - 10/2023: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 15, ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Hải Phòng. Từ 11/2023 đến 27/9/2025: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 15, ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Hải Phòng. Ngày 27/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Tiến Châu, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng giữ chức Bí thư Thành uỷ Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.