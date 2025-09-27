Sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên khai mạc. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có các lãnhh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đại hội vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, bão Yagi, thiên tai và biến động an ninh, thương mại toàn cầu, cùng tác động sâu rộng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng - Hải Dương (cũ) đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, kiên định mục tiêu đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện.

Các đại biểu dự Đại hội

Theo ông Lê Tiến Châu, tỉnh Hải Dương (cũ) tăng trưởng vượt mục tiêu, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ rệt.

Hạ tầng cảng biển, sân bay, đường bộ, đô thị có bước đột phá; cơ chế, chính sách đặc thù, Khu thương mại tự do thế hệ mới và Khu kinh tế ven biển Nam Hải Phòng được thành lập tạo động lực tăng trưởng chiến lược cho thành phố.

Trong 10 năm liên tiếp, Hải Phòng đạt thành tựu tăng trưởng hai con số; cơ bản hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics hàng đầu phía Bắc.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đi đầu cả nước về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển nhà ở xã hội và chăm lo cho các đối tượng chính sách.

Đặc biệt, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc và Vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà được UNESCO vinh danh di sản thế giới, nâng tầm vị thế, hình ảnh vùng đất, con người Hải Phòng trên bản đồ quốc tế...

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho hay, những kết quả đạt được thể hiện sự quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp thành phố; là nền tảng vững chắc để thành phố vững bước cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Lê Tiến Châu cũng nhấn mạnh tới mục tiêu đến năm 2030 Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu bày tỏ mong muốn mỗi đại biểu tham dự Đại hội cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, khách quan, toàn diện; phân tích rõ thời cơ, thách thức và đi sâu vào các nhiệm vụ đột phá (hoàn thiện thể chế, quy hoạch, phát triển hạ tầng chiến lược, thúc đẩy chuyển đổi số - đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh - năng lượng sạch, phát triển con người và đô thị đáng sống). Đồng thời, làm rõ giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội ở Hải Phòng là phát triển nhanh gắn với công bằng, phúc lợi toàn dân, dân chủ, kỷ cương và an ninh vững chắc.