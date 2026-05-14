Một số ý kiến cho rằng lực lượng bảo vệ làm nhiệm vụ có cách ứng xử cứng nhắc. Tuy nhiên, nhiều người khác cho rằng cần nhìn nhận sự việc một cách khách quan, tránh đánh giá phiến diện chỉ qua một đoạn clip ngắn lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh về vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công ty dịch vụ bảo vệ 19/8 - đơn vị phụ trách đảm bảo an ninh quanh hồ – cho biết clip đang lan truyền thực chất là những vụ việc xảy ra từ nhiều tháng trước. Thời điểm đó, tình trạng kinh doanh xe điện trẻ em và hàng rong trái phép quanh hồ còn diễn biến phức tạp.

Theo đại diện đơn vị này, nhiều trường hợp cố tình đưa xe điện vào phố đi bộ để kinh doanh trái phép, thậm chí kéo theo phụ nữ và trẻ em nhằm gây áp lực cho lực lượng an ninh khi bị kiểm tra.

Một số đối tượng còn có hành vi chống đối, giằng co, xúc phạm lực lượng chức năng hoặc đăng tải thông tin sai lệch lên mạng xã hội.

Lực lượng an ninh được phép kiểm tra, tạm giữ xe điện, hàng rong và các phương tiện vi phạm để bàn giao cho công an xử lý. Thời gian qua, hơn 2.000 vụ việc liên quan đến xe điện, hàng rong trái phép và tình trạng câu cá ở hồ đã được xử lý.

Lãnh đạo công ty này khẳng định, hiện nay tình trạng xe điện hoạt động công khai trong phố đi bộ cơ bản đã được kiểm soát, diện mạo khu vực hồ Hoàn Kiếm cũng có nhiều chuyển biến tích cực.

Liên quan đến clip trên mạng, Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng cho biết vụ việc xảy ra trên địa bàn phường Cửa Nam. Thời điểm đó, một nhân viên bảo vệ không kịp ngăn chặn hành vi vi phạm, nhưng ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã xử lý kịp thời.

Theo ông Tùng, do đây là khu vực giáp ranh nên các đối tượng thường sử dụng nhiều mánh khóe để đối phó. Tuy nhiên, khi phát hiện vi phạm, chính quyền đều tiến hành xử lý nên tình trạng này hiện không còn tái diễn.

Trong khi đó, đại diện UBND phường Cửa Nam cũng cho biết: “Đối với các trường hợp vi phạm, chính quyền sẽ tuyên truyền, nhắc nhở; còn những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.