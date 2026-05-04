Khoảng 5h30 cùng ngày, trên đường Láng Hạ, xe ben mang BKS 99B-112.XX đã làm rơi vãi bùn đất trên đường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để kiểm tra và xử lý.

Bùn đất vương vãi trên mặt đường Láng Hạ. Ảnh: CACC

Tại đây, lực lượng chức năng xác định bùn đất rơi vãi kéo dài từ khu vực số nhà 46 - 116 Láng Hạ. Nguyên nhân được xác định là do phần bưởng phía sau xe ben bị bục.

Lực lượng CSGT đã nhanh chóng phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển an toàn để tránh khu vực mặt đường trơn trượt, đồng thời phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường khẩn trương thu dọn hiện trường.

Tài xế Đ.V.T. cho biết bưởng sau của thùng xe bị hư hỏng. Ảnh: CACC

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Đ.V.T (SN 2001, trú tại Bắc Ninh) cho biết anh lái xe chở bùn đất từ công trình hồ Giảng Võ. Khi đang lưu thông trên đường Láng Hạ, phát hiện phần bưởng sau bị bục, anh đã chủ động dừng xe và liên hệ đơn vị thi công để phối hợp giải quyết.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, tổ công tác xác định phương tiện dù có che chắn nhưng vẫn để vật liệu rơi vãi. Đáng chú ý, kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Lái xe và chủ xe bị xử phạt. Ảnh: CACC

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Đ.V.T. về hai hành vi: làm rơi vãi vật liệu ra đường và điều khiển xe có kích thước thùng hàng không đúng quy định.

Chủ phương tiện cũng bị lập biên bản do đưa xe có kích thước thùng hàng không đúng quy định tham gia giao thông.

Tổng mức xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 34,5 triệu đồng. Ngoài ra, lái xe bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe, còn chủ phương tiện bị tước Giấy chứng nhận kiểm định trong thời hạn 2 tháng.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo các đơn vị vận chuyển cần chấp hành nghiêm quy định về che chắn vật liệu và thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi lưu thông để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.