Sáng 27/8, Công an xã Nhân Nghĩa (tỉnh Phú Thọ) cho biết, đơn vị đã làm việc với tài xế xe buýt vượt chốt tổ công tác đi vào ngầm tràn ngập nước.

Tài xế xe buýt được xác định là anh L.V.P. (quê tỉnh Phú Thọ). Chiều 26/8, anh P. điều khiển xe buýt vào khu vực ngầm tràn ngập nước, di chuyển một đoạn ngắn thì xe chết máy.

Xe buýt chết máy giữa ngầm tràn khiến nhiều người lo lắng. Ảnh: X.Đ

Người dân có mặt ở hiện trường đã ghi lại hình ảnh sự việc và đăng tải lên mạng xã hội. Cộng đồng mạng đã để lại nhiều bình luận bày tỏ lo lắng cho sự an nguy của những hành khách trên xe.

Được biết, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, tổ công tác của Công an xã Nhân Nghĩa đã lập chốt tại các khu vực ngầm tràn nguy hiểm để yêu cầu người dân chọn lộ trình khác an toàn hơn. Tuy nhiên, tài xế P. đã có hành vi "thông chốt", bất chấp nguy hiểm lao vào dòng nước chảy xiết.

Tài xế xe buýt tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Rất may thời điểm xảy ra sự việc, trên xe chỉ có một mình tài xế, không chở hành khách. Phương tiện sau đó được lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ đưa ra khỏi khu vực ngập.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế L.V.P. thừa nhận do vội đón khách, chủ quan vì đã nhiều lần đi qua tuyến đường này nên không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng.

Anh P. gửi lời xin lỗi và cam kết rút kinh nghiệm, chấp nhận chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Công an xã Nhân Nghĩa khuyến cáo người dân cần tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh, hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn tính mạng, nhất là trong thời gian mưa lũ.

Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn liên tục trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã khiến 152 ngôi nhà bị tốc mái, sạt lở và ngập úng; 1 người bị lũ cuốn tử vong. Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, các địa phương trong tỉnh tiến hành sơ tán 378 hộ dân với khoảng 1.392 nhân khẩu đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.