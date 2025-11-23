XEM CLIP:

Tính đến hết ngày 22/11, gần 5.000 người dân đã được các tổ công tác của Quân chủng Hải quân hỗ trợ di dời khỏi những điểm ngập sâu, nguy hiểm.

Đặc công Hải quân dùng xuồng chuyên dụng tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ

Theo thống kê ban đầu, gần 200 điểm ngập tại 54 xã, phường ở Khánh Hòa đã khiến khoảng 15.000 hộ dân rơi vào tình trạng nguy cấp. Nhiều nơi nước lên nhanh, người dân bị cô lập nhiều ngày khiến nguồn lương thực dự trữ cạn kiệt.

Tại vùng “rốn lũ” Diên Điền (Khánh Hòa), Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 (Lữ đoàn 126) đã bám trụ từ những ngày đầu.

Thiếu tá Vương Đình Thành (Lữ đoàn 126) cho biết: “Xuồng chúng tôi sử dụng là xuồng đổ bộ của đặc công. Khi vào vùng ngập sâu, cứ vừa xuồng là chúng tôi vào, không vào được thì chúng tôi lội bộ đưa đồ tiếp tế cho bà con”.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 795 (Lữ đoàn 126) đưa người dân bị thương tới nơi an toàn

Hàng loạt nguồn cứu trợ từ các đơn vị Hải quân và tổ chức xã hội nhanh chóng được huy động để đưa về vùng lũ, từ nước ngọt, cơm hộp đến thuốc men cơ bản.

Xuồng máy xuyên đêm tiếp cận điểm nguy hiểm

Bộ Tư lệnh Vùng 4 giúp đỡ người dân ở phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa)

Hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động tại Khánh Hòa và Đắk Lắk, tập trung vào những khu vực khó khăn nhất như phường Tây Nha Trang, xã Diên Điền, Diên Khánh… Đây là những nơi nước lũ lên nhanh, dòng chảy mạnh khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay.

Tại phường Tây Nha Trang, lực lượng của Bộ Tư lệnh Vùng 4 do Đại tá Bùi Quang Thuyên trực tiếp chỉ huy dùng xuồng máy công suất lớn cơ động xuyên đêm. Những con đường vốn đông đúc nay chìm trong biển nước. Lực lượng cứu hộ phải chạy dọc các dãy nhà, gõ cửa từng hộ để đưa người dân ra ngoài an toàn.

Ở Vĩnh Điềm Trung, Tiểu đoàn 795 của Lữ đoàn 126 tiếp tế thực phẩm, nước uống và sơ tán 50 hộ dân khỏi khu vực ngập sâu tại Diên Điền, Diên Khánh.

Song song với cứu hộ, lực lượng quân y phun thuốc khử trùng, cấp phát thuốc thiết yếu và khám sức khỏe cho người dân. Đây là bước quan trọng nhằm kiểm soát nguy cơ bùng phát dịch bệnh khi nước rút.

Nhiều điểm dân cư bị cô lập đã nhận được nước ngọt, lương khô, mì tôm và các nhu yếu phẩm. Từ ngày 18-22/11, Hải quân đã vận chuyển 9 chuyến hàng đưa nhu yếu phẩm vào sâu vùng bị cô lập.

Hiện các đơn vị vẫn duy trì quân số tại thực địa, hỗ trợ tìm kiếm người còn bị mắc kẹt và phối hợp với chính quyền địa phương mở đường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh để hạn chế ô nhiễm sau lũ.

Phó đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Hải quân trực tiếp tới các phường bị ngập lụt để nắm tình hình, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Ông cũng trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành về việc phối hợp ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó đô đốc Nguyễn An Phong động viên và trao quà cho nhân dân xã Suối Hiệp (Khánh Hòa)

“Lực lượng Hải quân luôn sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ để cứu giúp nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ sẽ nỗ lực hết khả năng để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân” - Phó đô đốc Nguyễn An Phong nói.