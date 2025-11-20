Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình dự cuộc họp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự họp tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, các bộ ngành, địa phương tham dự tại các điểm cầu trong nước.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự chia sẻ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Ông gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương.

Thủ tướng nêu rõ, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, việc quan trọng nhất hiện nay là cứu người, bảo vệ tính mạng và sức khỏe người dân là quan trọng nhất, đồng thời tìm kiếm người mất tích, lo hậu sự cho người quá cố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu phải khắc phục ngay chỗ ở cho nhân dân, trường học cho học sinh, nơi khám chữa bệnh cho người bệnh; tiếp cận ngay và kịp thời tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men cho những nơi bị chia cắt; khắc phục các sự cố về điện, viễn thông, giao thông.

50 người chết và mất tích, hơn 51 nghìn ngôi nhà bị ngập

Theo báo cáo cập nhật đến 20h hôm nay, từ sáng 16/11 đến nay, khu vực từ Gia Lai đến Khánh Hòa đã xảy ra mưa rất lớn, có nơi trên 1.700mm (Đắk Lắk 1.792mm).

Lũ trên sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) và sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã đạt đỉnh, vượt lũ lịch sử từ 0,2-1,1m và đang xuống.

Thủ tướng đã có 5 công điện chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất. Thủ tướng, Phó Thủ tướng đã thường xuyên liên hệ với lãnh đạo các địa phương để nắm tình hình và chỉ đạo triển khai công tác ứng phó mưa lũ.

Ảnh: Nhật Bắc

Hôm nay, sau khi bay trực thăng thị sát toàn bộ vùng ngập lụt tại Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp kiểm tra tình hình và thăm hỏi người dân ở các khu vực bị ngập sâu thuộc xã Diên Khánh. Ông đã đến các điểm ngập, nơi người dân đang sơ tán tạm thời để trực tiếp nắm tình hình và động viên bà con khắc phục khó khăn trước mắt.

Phó Thủ tướng yêu cầu lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt là các hộ ở khu vực nước chảy xiết, có nguy cơ sạt lở; bảo đảm đầy đủ nhu yếu phẩm, nước sạch, không để xảy ra tình trạng thiếu đói, mất liên lạc hoặc cô lập kéo dài.

Ngay sau khi kết thúc kiểm tra thực địa, tối nay, tại trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh: Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng về công tác ứng phó mưa lũ.

Phó Thủ tướng yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị tập trung cao độ, đặt mục tiêu cứu dân là ưu tiên số 1. Ông yêu cầu bằng mọi cách tiếp cận ngay các khu vực ngập sâu, tuyệt đối không để người dân phải kêu cứu trên mái nhà trong đêm.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp khẩn với các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng về ứng phó mưa lũ. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu huy động tối đa lực lượng và phương tiện, nếu cần thì phải thả hàng từ trực thăng. Doanh trại quân đội, công an ở nơi cao ráo phải mở cửa đón dân.

Về thông tin liên lạc, ông yêu cầu khôi phục ngay, vì việc mất liên lạc tại Đắk Lắk là “rất nguy hiểm”.

Về vận hành hồ chứa, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương đảm bảo vận hành khoa học, đặt sự an toàn của người dân hạ du lên hàng đầu.

Ông khẳng định Chính phủ sẽ cung cấp ngay gạo cứu đói nếu địa phương cần, không để người dân nào thiếu đói.

Bộ Quốc phòng đã điều động 18.066 lượt cán bộ và chiến sỹ, 441 lượt phương tiện; Bộ Công an đã huy động 17.624 cán bộ và chiến sỹ, 24.143 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, 3.207 lượt phương tiện triển khai ứng phó mưa lũ, khắc phục hậu quả.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và đoàn công tác bay trực thăng thị sát toàn bộ vùng ngập lụt tại Khánh Hòa. Ảnh: VGP

Đã có 50 người chết và mất tích, trong đó 41 người chết, 9 người mất tích. Có 167 nhà bị hư hỏng, 51.138 nhà bị ngập. Các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đang bị ngập trên diện rộng tại nhiều phường, xã.

Về giao thông, hiện còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt cục bộ. Nhiều vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông.

Huy động tối đa lực lượng cứu người

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Ông gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới các gia đình có người chết, người mất tích, người bị thương.

Thủ tướng hoan nghênh các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai đã tích cực, chủ động phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ; hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, nhất là về người, đặc biệt là di dời gần 19.000 hộ dân với trên 60.000 người.

Thủ tướng yêu cầu rà soát lại và huy động tối đa các lực lượng (quân đội, công an, dân quân tự vệ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở và các lực lượng khác), huy động mọi nguồn lực, mọi thành phần có thể huy động; ngay trong đêm nay phải tiếp cận được những nơi bị chia cắt, những nơi có người cần cứu trợ.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu lo hậu sự cho người chết, cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích, kịp thời tiếp tế lương thực, thực phẩm ăn được ngay cho người dân. Bộ Quốc phòng chỉ đạo sản xuất, cung ứng thêm lương khô, sử dụng các phương tiện như UAV để tiếp tế.

Thủ tướng cũng yêu cầu lo ngay chỗ ở tạm cho người dân bị mất nhà, sửa chữa ngay những nhà có thể sửa chữa, huy động nguồn lực của Trung ương và địa phương, huy động mọi lực lượng cho việc này. Theo Thủ tướng, phải dành nguồn lực khôi phục trường lớp cho các cháu học sinh, các trạm y tế, bệnh viện… để chăm lo khám chữa bệnh cho người dân, vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh có thể phát sinh sau khi nước rút, khẩn trương khôi phục điện, viễn thông.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, đánh giá, tổng hợp tình hình thiệt hại. Cần khẩn trương khôi phục sản xuất kinh doanh, việc làm, sinh kế cho người dân, có chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng cho người dân, doanh nghiệp trong lúc khó khăn.

Thủ tướng tiếp tục kêu gọi tinh thần tương thân, tương ái của đồng bào, đồng chí cả nước, những nhà hảo tâm với tinh thần "ai có gì giúp nấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, thuận tiện ở đâu thì giúp ở đó", giúp đỡ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với tất cả khả năng có được.

Trên cơ sở đề xuất của các tỉnh, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp ngay gạo, Bộ Y tế xuất cấp vật tư y tế, hóa chất… Quân đội và Công an huy động lực lượng, phương tiện để vận chuyển. Bộ Tài chính cân đối việc hỗ trợ ngay 200 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng, 200 tỷ cho tỉnh Khánh Hòa, hỗ trợ Đắk Lắk thêm 150 tỷ (đã hỗ trợ 230 tỷ), Gia Lai thêm 150 tỷ (đã hỗ trợ 330 tỷ). Các thủ tục phải xong trong đêm 20/11 và hoàn thành trước 8h ngày 21/11.