Hải quân Mỹ
Hạm đội tàu sân bay
Sức mạnh cốt lõi: Lực lượng 11 siêu tàu sân bay hạt nhân gồm 10 chiếc lớp Nimitz và 1 chiếc lớp Ford cho phép Mỹ triển khai nhiều Nhóm tác chiến (CSG) toàn cầu cùng lúc.
Biên chế tác chiến (CSG): Tự chủ và toàn diện nhờ kết hợp tàu sân bay với tàu tuần dương, khu trục, tàu ngầm và tàu hỗ trợ để thực hiện mọi nhiệm vụ từ tấn công, phòng không đến chống ngầm.
Công nghệ tiên tiến: Tàu ngầm lớp Ford mới nhất, tiêu biểu là USS Gerald R. Ford, tối ưu hiệu quả tác chiến nhờ các công nghệ hiện đại như hệ thống phóng điện từ (EMALS) và thu hồi máy bay cải tiến.
Tàu ngầm
Tàu ngầm tấn công (SSN - lớp Virginia, Seawolf): Có độ tàng hình cao và linh hoạt; chuyên trinh sát, thu thập tình báo, săn ngầm và tấn công bằng ngư lôi hoặc tên lửa Tomahawk.
Tàu ngầm chiến lược (SSBN - lớp Ohio): Đóng vai trò răn đe hạt nhân chiến lược dưới biển, đảm bảo khả năng đáp trả đòn tấn công hạt nhân.
Tàu mặt nước và hệ thống phòng thủ tên lửa
Hạm đội mặt nước chủ lực: Gồm các tàu khu trục lớp Arleigh Burke (và các tàu tuần dương lớp Ticonderoga đang dừng hoạt động dần).
Aegis và lá chắn tên lửa: Trang bị hệ thống tác chiến Aegis cùng dàn tên lửa SM-2, SM-3, SM-6, tạo thành lá chắn phòng thủ tên lửa đạn đạo (BMD) đa tầng để bảo vệ hạm đội và đồng minh.
Công nghệ và hậu cần
Lợi thế của Hải quân Mỹ không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở chất lượng công nghệ và khả năng hậu cần. Mỹ đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển các công nghệ tiên tiến như vũ khí năng lượng định hướng, tàu không người lái (USV, UUV), trí tuệ nhân tạo và tác chiến mạng.
Khả năng hậu cần toàn cầu cho phép Hải quân Mỹ duy trì hoạt động liên tục ở xa căn cứ trong thời gian dài, một yếu tố cực kỳ quan trọng trong các cuộc xung đột kéo dài hoặc các nhiệm vụ duy trì hòa bình.
Hải quân Nga
Tái cấu trúc và hiện đại hóa
Nga tập trung hiện đại hóa bằng cách thay thế hạm đội cũ bằng tàu hộ vệ lớp Gorshkov, tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen (tấn công) và lớp Borei (răn đe hạt nhân), đồng thời lấy tên lửa hành trình siêu vượt âm (như Zircon) làm mũi nhọn hỏa lực.
Tàu ngầm
Để đối trọng với ưu thế tàu sân bay của Mỹ, Hải quân Nga tập trung phát triển lực lượng tàu ngầm hiện đại và đa dạng. Trụ cột tấn công hạt nhân (SSN) là lớp Yasen, nổi tiếng với khả năng tàng hình cao và hỏa lực mạnh mẽ.
Trong khi đó, các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo (SSBN) lớp Borei, trang bị tên lửa Bulava đóng vai trò xương sống cho lực lượng răn đe hạt nhân trên biển.
Tác chiến cận bờ của Nga được đảm bảo bởi dòng tàu ngầm diesel - điện lớp Kilo cải tiến, được mệnh danh là "hố đen đại dương" nhờ khả năng vận hành cực kỳ yên tĩnh.
Tàu mặt nước
Trong khi Hải quân Mỹ chú trọng vào các nhóm tác chiến tàu sân bay, Hải quân Nga lại đặt trọng tâm vào các tàu mặt nước được trang bị tên lửa hành trình chống hạm và tấn công mặt đất tầm xa.
Các tàu tuần dương lớp Slava, tàu khu trục lớp Udaloy và các tàu hộ vệ lớp Gorshkov đều được trang bị các hệ thống tên lửa mạnh mẽ như Kalibr, Oniks và Zircon (tên lửa siêu thanh). Những vũ khí này cho phép Hải quân Nga tấn công các mục tiêu trên biển và trên bộ từ khoảng cách xa, tạo ra một mối đe dọa đáng kể cho các hạm đội đối phương.
Học thuyết và thách thức
Học thuyết hải quân của Nga tập trung vào việc bảo vệ các khu vực ven biển, đảm bảo an ninh cho các tuyến đường biển chiến lược và khả năng răn đe hạt nhân. Nga cũng chú trọng vào việc phát triển các hệ thống phòng thủ bờ biển và khả năng tác chiến chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực (A2/AD) để ngăn chặn các lực lượng đối phương tiếp cận các vùng biển quan trọng của mình. Tuy nhiên, Hải quân Nga vẫn đối mặt với những thách thức lớn về ngân sách, khả năng bảo trì và tốc độ đóng tàu mới, đặc biệt là các tàu chiến lớn như tàu sân bay.
So sánh trực diện: Điểm mạnh và điểm yếu của hai cường quốc
Quy mô và khả năng triển khai
Hải quân Mỹ: Quy mô vượt trội với hạm đội tàu sân bay hùng hậu; bá chủ về khả năng triển khai lực lượng, chiếu rọi quyền lực và can thiệp nhanh trên toàn thế giới.
Hải quân Nga: Quy mô nhỏ hơn, phân tán ở các hạm đội vùng biển; viễn dương hạn chế nhưng có khả năng tập trung hỏa lực (tàu ngầm, tên lửa) cực mạnh để khống chế các khu vực chiến lược cận bờ.
Công nghệ và tác chiến điện tử
Hải quân Mỹ: Bá chủ về công nghệ toàn diện, từ hệ thống tác chiến mạng Aegis, tiêm kích tàng hình F-35C đến vũ khí laser và tàu không người lái.
Hải quân Nga: Thu hẹp khoảng cách bằng các mũi nhọn vượt trội như tên lửa siêu vượt âm (Zircon), công nghệ tàu ngầm và tác chiến điện tử mạnh mẽ, dù vẫn tụt hậu ở một số lĩnh vực công nghệ cao khác.
Ngân sách và tốc độ phát triển
Hải quân Mỹ: Ngân sách khổng lồ giúp duy trì hạm đội hiện đại và đầu tư công nghệ mới ổn định, nhưng phải gánh chi phí vận hành và bảo trì rất đắt đỏ.
Hải quân Nga: Ngân sách hạn chế, buộc phải tập trung tài chính cho các dự án chiến lược cốt lõi (tàu ngầm, tên lửa) và nâng cấp khí tài hiện có thay vì đóng mới toàn diện.