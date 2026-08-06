Hải quân Mỹ

Hạm đội tàu sân bay

Sức mạnh cốt lõi: Lực lượng 11 siêu tàu sân bay hạt nhân gồm 10 chiếc lớp Nimitz và 1 chiếc lớp Ford cho phép Mỹ triển khai nhiều Nhóm tác chiến (CSG) toàn cầu cùng lúc.

Biên chế tác chiến (CSG): Tự chủ và toàn diện nhờ kết hợp tàu sân bay với tàu tuần dương, khu trục, tàu ngầm và tàu hỗ trợ để thực hiện mọi nhiệm vụ từ tấn công, phòng không đến chống ngầm.

Công nghệ tiên tiến: Tàu ngầm lớp Ford mới nhất, tiêu biểu là USS Gerald R. Ford, tối ưu hiệu quả tác chiến nhờ các công nghệ hiện đại như hệ thống phóng điện từ (EMALS) và thu hồi máy bay cải tiến.

Tàu ngầm

Tàu ngầm tấn công (SSN - lớp Virginia, Seawolf): Có độ tàng hình cao và linh hoạt; chuyên trinh sát, thu thập tình báo, săn ngầm và tấn công bằng ngư lôi hoặc tên lửa Tomahawk.

Tàu ngầm chiến lược (SSBN - lớp Ohio): Đóng vai trò răn đe hạt nhân chiến lược dưới biển, đảm bảo khả năng đáp trả đòn tấn công hạt nhân.

Một tàu ngầm lớp Ohio đang được đóng tại xưởng Puget Sound. Ảnh: US Defense News

Tàu mặt nước và hệ thống phòng thủ tên lửa

Hạm đội mặt nước chủ lực: Gồm các tàu khu trục lớp Arleigh Burke (và các tàu tuần dương lớp Ticonderoga đang dừng hoạt động dần).

Aegis và lá chắn tên lửa: Trang bị hệ thống tác chiến Aegis cùng dàn tên lửa SM-2, SM-3, SM-6, tạo thành lá chắn phòng thủ tên lửa đạn đạo (BMD) đa tầng để bảo vệ hạm đội và đồng minh.

Công nghệ và hậu cần

Lợi thế của Hải quân Mỹ không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở chất lượng công nghệ và khả năng hậu cần. Mỹ đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển các công nghệ tiên tiến như vũ khí năng lượng định hướng, tàu không người lái (USV, UUV), trí tuệ nhân tạo và tác chiến mạng.

Khả năng hậu cần toàn cầu cho phép Hải quân Mỹ duy trì hoạt động liên tục ở xa căn cứ trong thời gian dài, một yếu tố cực kỳ quan trọng trong các cuộc xung đột kéo dài hoặc các nhiệm vụ duy trì hòa bình.