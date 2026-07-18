Sức mạnh hệ thống tên lửa Nga

ICBM mặt đất: Nga sở hữu thế hệ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) cực kỳ tân tiến và đa dạng. Nổi bật nhất là RS-24 Yars với tốc độ Mach 25 (tương đương 30.600 km/h) và RS-28 Sarmat nặng 200 tấn với tốc độ Mach 27 (khoảng 33.000 km/h), có khả năng mang tối đa 10 - 15 đầu đạn phân hướng (MIRV). Điểm mạnh của ICBM Nga là nhiều tên lửa được triển khai trên các bệ phóng di động bánh lốp, giúp tăng khả năng cơ động và khiến đối phương khó phát hiện, theo dõi.

Công nghệ siêu thanh: Nga được đánh giá là đang có lợi thế trong cuộc đua phát triển vũ khí siêu thanh khi đã đưa vào trực chiến các hệ thống như tên lửa hành trình Zircon, tên lửa phóng từ trên không Kinzhal (trang bị trên tiêm kích đánh chặn MiG-31K) và thiết bị lướt siêu thanh Avangard. Nhờ khả năng bay ở tốc độ rất cao và cơ động trong hành trình, các vũ khí này có quỹ đạo khó dự đoán hơn tên lửa truyền thống, gây nhiều thách thức cho các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay.

Hệ thống phòng thủ tên lửa: Bên cạnh các tên lửa tấn công, Nga còn triển khai các hệ thống phòng không/phòng thủ tên lửa như S-400 Triumph và S-500 Prometheus. Các hệ thống này được thiết kế để đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình và một số loại tên lửa đạn đạo. Riêng S-500 còn được công bố có khả năng đánh chặn mục tiêu ở độ cao rất lớn, bao gồm các mục tiêu trong giai đoạn ngoài khí quyển.