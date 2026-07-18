ICBM mặt đất: Nga sở hữu thế hệ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) cực kỳ tân tiến và đa dạng. Nổi bật nhất là RS-24 Yars với tốc độ Mach 25 (tương đương 30.600 km/h) và RS-28 Sarmat nặng 200 tấn với tốc độ Mach 27 (khoảng 33.000 km/h), có khả năng mang tối đa 10 - 15 đầu đạn phân hướng (MIRV). Điểm mạnh của ICBM Nga là nhiều tên lửa được triển khai trên các bệ phóng di động bánh lốp, giúp tăng khả năng cơ động và khiến đối phương khó phát hiện, theo dõi.
Công nghệ siêu thanh: Nga được đánh giá là đang có lợi thế trong cuộc đua phát triển vũ khí siêu thanh khi đã đưa vào trực chiến các hệ thống như tên lửa hành trình Zircon, tên lửa phóng từ trên không Kinzhal (trang bị trên tiêm kích đánh chặn MiG-31K) và thiết bị lướt siêu thanh Avangard. Nhờ khả năng bay ở tốc độ rất cao và cơ động trong hành trình, các vũ khí này có quỹ đạo khó dự đoán hơn tên lửa truyền thống, gây nhiều thách thức cho các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay.
Hệ thống phòng thủ tên lửa: Bên cạnh các tên lửa tấn công, Nga còn triển khai các hệ thống phòng không/phòng thủ tên lửa như S-400 Triumph và S-500 Prometheus. Các hệ thống này được thiết kế để đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình và một số loại tên lửa đạn đạo. Riêng S-500 còn được công bố có khả năng đánh chặn mục tiêu ở độ cao rất lớn, bao gồm các mục tiêu trong giai đoạn ngoài khí quyển.
ICBM mặt đất: Trong nhiều thập kỷ, Mỹ chỉ duy trì một dòng ICBM trên đất liền là LGM-30G Minuteman III, được triển khai trong các hầm phóng cố định. Đến năm 2026, Washington tiếp tục phát triển chương trình LGM-35A Sentinel nhằm thay thế Minuteman III. ICBM thế hệ mới này có tầm bắn khoảng 13.000km, được trang bị hệ thống dẫn đường hiện đại và thiết kế có khả năng mang đầu đạn MIRV, qua đó hiện đại hóa lực lượng răn đe hạt nhân trên bộ của Mỹ.
Hải quân Mỹ vận hành các tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio mang tên lửa đạn đạo Trident II D5 có tầm bắn xa và độ chính xác rất cao. Bên cạnh đó, Không quân Mỹ sở hữu các máy bay ném bom tàng hình chiến lược như B-2 Spirit và B-21 Raider, có khả năng mang vũ khí hạt nhân và tấn công mục tiêu ở khoảng cách rất lớn.
Hệ thống phòng thủ tên lửa: Mỹ sở hữu một trong những mạng lưới phòng thủ tên lửa nhiều lớp hiện đại nhất thế giới, gồm hệ thống Aegis trên tàu chiến, THAAD và Patriot. Các hệ thống này được kết nối với mạng lưới vệ tinh cảnh báo sớm, radar tầm xa và trung tâm chỉ huy thống nhất, giúp phát hiện, theo dõi và đánh chặn tên lửa ngay từ giai đoạn đầu của hành trình bay khi điều kiện cho phép.