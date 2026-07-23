Sức mạnh không quân Mỹ Không quân Mỹ (USAF) là lực lượng không quân lớn và hiện đại hàng đầu thế giới. Mỹ sở hữu số lượng lớn máy bay chiến đấu, máy bay ném bom chiến lược, máy bay tiếp dầu, máy bay cảnh báo sớm và vận tải quân sự, tạo nên năng lực triển khai tác chiến trên phạm vi toàn cầu. Bên cạnh quy mô, Mỹ còn có lợi thế về máy bay tàng hình thế hệ 5 như F-22 và F-35 cùng mạng lưới vệ tinh, hệ thống chỉ huy - kiểm soát và chia sẻ dữ liệu hiện đại. Khả năng phối hợp giữa các quân chủng giúp Không quân Mỹ duy trì ưu thế trong nhiều kịch bản tác chiến. Máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor. Ảnh: theaviationist.com

Lực lượng hàng không vũ trụ Nga Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga (VKS) là một trong những lực lượng không quân mạnh nhất thế giới, sở hữu nhiều dòng tiêm kích hiện đại như Su-35, Su-30SM, Su-57 cùng các máy bay ném bom chiến lược Tu-95, Tu-160 và Tu-22M3. Nga có thế mạnh về hệ thống phòng không nhiều tầng, tên lửa tầm xa và khả năng phối hợp giữa không quân với lực lượng phòng không - tên lửa. Học thuyết quân sự của Nga chú trọng bảo vệ không phận và hỗ trợ hỏa lực cho các chiến dịch trên bộ. Máy bay ném bom chiến lược Nga. Ảnh: TASS.

Điểm nóng so sánh: Công nghệ, số lượng và khả năng tác chiến Xét về quy mô lực lượng, Mỹ đang sở hữu số lượng máy bay quân sự nhiều hơn Nga, đồng thời có ưu thế về máy bay tiếp dầu và vận tải chiến lược, giúp duy trì hoạt động ở khoảng cách rất xa lãnh thổ. Về công nghệ, Mỹ dẫn đầu trong lĩnh vực máy bay tàng hình, tác chiến mạng và hệ thống chỉ huy tích hợp. Trong khi đó, Nga được đánh giá cao ở khả năng cơ động của nhiều dòng tiêm kích, tên lửa không đối không tầm xa và mạng lưới phòng không hiện đại. Khả năng tác chiến của hai bên cũng có sự khác biệt. Không quân Mỹ được xây dựng theo mô hình tác chiến viễn chinh với khả năng triển khai lực lượng toàn cầu, còn Nga tập trung vào bảo vệ không phận quốc gia và tạo ưu thế tại các khu vực chiến lược lân cận. Tiêm kích F-35 của Mỹ và Su-35 của Nga. Ảnh: Military Watch