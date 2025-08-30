Trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra sáng nay, phần diễu hành của khối xe pháo thu hút sự quan tâm đặc biệt của hàng nghìn người dân.

Sau màn diễu binh qua lễ đài, dàn vũ khí, khí tài quân sự tiến qua nhiều tuyến phố trung tâm trong tiếng hò reo, cổ vũ không ngớt của người dân đứng dọc hai bên đường.

Quân đội tham gia 6 khối xe pháo của các lực lượng Tăng Thiết giáp, Pháo binh - Tên lửa, Hải quân, Phòng không - Không quân, Hóa học - Công binh, Thông tin liên lạc - Tác chiến điện tử.

Khối pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa đất đối đất tiến về lễ đài. Trong đó, nổi bật là xe pháo tự hành Su-122 và Su-152, pháo phản lực BM-21, tên lửa chiến lược Scud-B.

Dàn xe, pháo xuất hiện lần này đều là những khí tài hiện đại trong biên chế của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Viettel nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và sản xuất thuộc biên chế của lực lượng Pháo binh tên lửa bờ, Hải quân nhân dân Việt Nam.

Nhiều loại khí tài, vũ khí do Việt Nam tự sản xuất, hiện đại hóa lần đầu tham gia tổng duyệt.

Khối xe tăng thiết giáp, xe pháo binh bánh xích sau khi diễu hành qua Quảng trường Ba Đình đi một vòng qua các phố Lê Hồng Phong - Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương rồi về vị trí tập kết tại Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Xe tăng T-62 là thế hệ xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) của Liên Xô, được phát triển vào cuối những năm 1950 để thay thế dần T-55 và đối phó với các loại xe tăng phương Tây thời đó (như M48, Centurion). Đây là xe tăng đầu tiên trên thế giới được trang bị pháo nòng trơn, mở ra kỷ nguyên mới trong thiết kế tăng - thiết giáp.

Phiên bản xe tăng T-54B được cải tiến, nâng cấp để giữ pháo nòng xoắn 100 mm, nhưng được cải tiến với hệ thống ổn định và kính ngắm hiện đại; lắp máy đo xa laser, hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số (FCS), giúp bắn chính xác hơn cả ngày và đêm; có thể tích hợp súng máy phòng không 12,7mm điều khiển từ trong xe.

Xe tăng T-90S là biến thể xuất khẩu hiện đại của dòng T-90 (Liên Xô/Nga phát triển từ cuối thập niên 1980 - đầu 1990). Đây là một trong những dòng xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) nổi tiếng, được nhiều quốc gia trang bị.

Pháo tự hành Su-152 có cỡ nòng 152,4mm, tầm bắn xa nhất 17,3km, thời gian chuyển từ hành quân sang chiến đấu chỉ mất 1 phút.

Tên lửa Redut-M của Hải quân có nhiệm vụ tiêu diệt tàu mặt nước, phương tiện biển và mục tiêu ven bờ.

Các khí tài hạng nặng di chuyển về Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Người dân đứng kín 2 bên đường chiêm ngưỡng dàn khí tài quân đội, thích thú chụp ảnh làm kỷ niệm.

Dàn khí tài quân sự trở về từ Ba Đình.

Người dân đứng xem liên tục hò reo, vẫy tay chào.

Khối xe đặc chủng Công an nhân dân Việt Nam trở về điểm tập kết.