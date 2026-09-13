Tàu treo cờ Panama bị tấn công ở eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Các hãng thông tấn WANA và Anadolu đưa tin tàu chở dầu bị tên lửa đánh trúng khi đang đi qua tuyến đường biển chiến lược này và buộc phải dừng lại. Vài giờ sau, một tàu thương mại của Iran bị cũng bị một vật thể lạ đánh trúng gần đảo Hengam, khiến 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Tổ chức An ninh Hàng hải Anh (UKMTO) cũng báo cáo về vụ việc trên. Hiện chưa có thêm thông tin về tàu chở dầu, nguồn phóng tên lửa và mức độ thiệt hại.

Đài phát thanh truyền hình IRIB của Iran dẫn lời Thống đốc Qeshm Amir Teymouri nói vụ tấn công nhằm vào tàu Iran là do Mỹ thực hiện. Theo quan chức này, con tàu bị tấn công vào khoảng 5h sáng giờ địa phương ngày 13/9 tại khu vực giữa đảo Hengam và bờ biển Shib Deraz thuộc đảo Qeshm. Tới giờ vẫn chưa có thêm thông tin chi tiết về con tàu hay hoàn cảnh xảy ra vụ tấn công.

Hai vụ việc xảy ra sau khi xuất hiện các thông tin trong đêm về việc tên lửa lao về phía eo biển Hormuz. Trong khi đó, dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy lưu lượng tàu thuyền qua Hormuz giảm mạnh. Chỉ một tàu chở dầu đi qua tuyến hàng hải này trong ngày. Con tàu mang tên Lisa, treo cờ Trung Quốc với hệ thống theo dõi vẫn hoạt động.

Các đảo Hengam, Hormuz, Larak và Qeshm đều thuộc Iran và nằm gần eo biển Hormuz. Những tuyến hàng hải quan trọng dẫn vào Vịnh Ba Tư chạy về phía nam các đảo Hengam và Larak.

Các sự cố xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng quanh tuyến hàng hải chiến lược này. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang kiểm soát eo biển Hormuz và đã loại bỏ các thủy lôi khỏi tuyến đường biển này.