Đạn dược. Ảnh: Bild

Tờ Kyiv Independent dẫn lời Thống đốc tỉnh Gabrovo Kristina Sidorova cho biết ngọn lửa lan từ nhà kho này sang nhà kho khác. Không có thương vong về người được ghi nhận.

Đây là sự cố thứ hai tại các cơ sở của EMCO chỉ trong vài tuần gần đây. Một vụ nổ và hỏa hoạn khác cũng đã xảy ra tại một cơ sở của công ty hồi tháng 8.

EMCO là công ty cung cấp đạn dược cho Ukraine và thuộc sở hữu của nhà kinh doanh vũ khí Bulgaria Emilian Gebrev. Các công ty và cơ sở của ông Gebrev trước đây từng là tâm điểm của những cuộc điều tra liên quan tới nghi vấn phá hoại do Nga thực hiện.

Sau vụ nổ mới nhất, EMCO tuyên bố đây là một hành động phá hoại, đồng thời bác bỏ khả năng nguyên nhân là lỗi con người. Công ty cho biết nhà kho đã không được sử dụng trong nhiều tháng và vừa trải qua các cuộc kiểm tra của Bộ Nội vụ Bulgaria.

“Vụ việc xảy ra tại nhà kho không phải ngoại lệ trong chuỗi các vụ phá hoại nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng Bulgaria”, EMCO tuyên bố.

Tuy nhiên, giới chức Bulgaria chưa đưa ra kết luận. Bộ trưởng Nội vụ Ivan Demerdzhiev cho hay các nhà điều tra đang xem xét khả năng phá hoại và không loại trừ sự can thiệp từ bên ngoài, nhưng đồng thời chỉ ra những thiếu sót trong công tác bảo quản và an ninh tại kho.

Ông Demerdzhiev nói: “Có sự lơ là trong việc tuân thủ các điều kiện bảo quản chất nổ và đạn dược. Công tác an ninh cũng bị xem nhẹ. Chúng tôi không loại trừ sự can thiệp từ bên ngoài, nhưng khi các điều kiện bảo quản chất nổ và an ninh bị xem nhẹ, thì hai khả năng này không loại trừ lẫn nhau".

Bộ trưởng Nội vụ Bulgaria cho biết chính quyền sẽ kiểm tra các kho đạn dược khác trên toàn quốc sau vụ nổ.