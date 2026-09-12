Theo WANA, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 11/9 đã chỉ trích các chính sách gây sức ép Mỹ và Israel đối với nước này, khẳng định Tehran sẽ không khuất phục trước các hành vi "bắt nạt".

"Bọn họ gọi Iran là những kẻ khủng bố? Chính Mỹ mới là bên sử dụng công nghệ của họ để sát hại 168 trẻ em vô tội. Chính họ mới là bên ném bom và phá hủy các trường đại học, các nhà khoa học và con người", ông Pezeshkian cho biết.

Tổng thống Pezeshkian nhận định rằng mục tiêu của Mỹ là buộc người dân Iran phải khuất phục bằng cách hạn chế khả năng tiếp cận các nguồn lực thiết yếu và thông tin liên lạc. Ông cũng cáo buộc Mỹ tìm cách tạo ra sự chia rẽ trong xã hội Iran thông qua việc liên tục gia tăng lệnh trừng phạt.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: WANA

"Ai tin rằng Mỹ nên đưa ra quyết định thay cho cả thế giới? Không phải tất cả những nước khác đều phải tuân theo bất cứ điều gì họ muốn", ông Pezeshkian nói.

Cùng ngày 11/9, Tổng thống Pezeshkian đã có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trước thềm hội nghị BRICS tại New Delhi. Trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình khu vực, quan hệ song phương và các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi. Thủ tướng Modi cũng khẳng định lập trường của Ấn Độ là giải quyết các bất đồng tại Trung Đông thông qua biện pháp ngoại giao.

Ảrập Xêút muốn Mỹ giúp đối phó với Houthi

Theo Al Jazeera, Thái tử Ảrập Xêút Mohammed bin Salman ngày 11/9 đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump giúp đỡ quân đội nước này đối phó với lực lượng Houthi, trong bối cảnh nhóm vũ trang này đang gia tăng tầm ảnh hưởng ở Biển Đỏ.

"Tổng thống Trump hiện chưa có kế hoạch để quân đội Mỹ trực tiếp tấn công Houthi. Tuy vậy, chúng tôi sẽ cung cấp tin tình báo và hỗ trợ Ảrập Xêút xác định mục tiêu. Tất nhiên, lập trường của tổng thống có thể thay đổi tùy theo diễn biến thực tế ở eo biển Bab al-Mandeb", một quan chức Mỹ cho biết.

Tình hình Yemen đang trở nên căng thẳng hơn sau khi lực lượng Houthi kiểm soát được một số khu vực dọc theo bờ Biển Đỏ, làm dấy lên lo ngại về an ninh tại eo biển Bab al-Mandeb. Đây là tuyến hàng hải nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và có vai trò quan trọng đối với thương mại toàn cầu cũng như vận chuyển năng lượng.