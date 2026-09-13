Tàu chở khách Virgo Transport 8. Ảnh: Marine Traffic

Đài CNN dẫn tin từ giới chức địa phương cho biết tàu chở khách Virgo Transport 8 mất liên lạc khi đang di chuyển từ Đông Java tới Nam Kalimantan trên đảo Borneo.

Văn phòng Tìm kiếm và Cứu nạn tại Banjarmasin, thủ phủ tỉnh Nam Kalimantan cho biết đã nhận được thông báo tàu Virgo Transport 8 gặp sự cố liên lạc khi đang trên đường từ Surabaya, thành phố lớn thứ hai của Indonesia, tới Banjarmasin.

Thông tin ban đầu cho thấy vị trí cuối cùng được xác định của con tàu nằm trên biển Java, cách một cầu cảng ở Banjarmasin khoảng 148km. Theo danh sách hành khách, tàu chở tổng cộng 241 người.

Hiện chưa có thông tin về thương vong.

Arianto Ardi, trưởng bộ phận điều hành của cơ quan cứu hộ Banjarmasin xác nhận tàu mất liên lạc và lực lượng cứu hộ đã được điều tới khu vực. “Chúng tôi đã lập sở chỉ huy cứu hộ tại Trisakti”, ông Arianto nói.

Nhà chức trách Indonesia cho hay đơn vị vận hành con tàu báo cáo sự cố sau khi nhận được thông tin tàu gặp thời tiết xấu.

Indonesia, đất nước có khoảng 17.000 hòn đảo, thường phụ thuộc nhiều vào tàu và phà để di chuyển giữa các đảo do chi phí đi lại bằng đường biển rẻ hơn và phương tiện này phổ biến hơn so với đường hàng không. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn an toàn không phải lúc nào cũng được thực thi nghiêm ngặt, dẫn đến tỷ lệ tai nạn tương đối cao.