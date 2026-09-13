Theo hãng thông tấn Tasnim, phía Iran ngày 12/9 đã thông qua các bên trung gian để gửi cho Mỹ danh sách 7 điều kiện phải được đáp ứng để mở cửa eo biển Hormuz.

"Các nhà chức trách cấp cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran phê chuẩn danh sách điều kiện gửi cho Mỹ. Cho đến khi toàn bộ điều kiện này được đáp ứng, thì eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa. Việc mở cửa lại tuyến hàng hải này hoàn toàn phụ thuộc vào các hành động của Washington", nguồn tin của Tasnim cho biết.

Trước đó, Iran và Oman đã hoàn tất thỏa thuận về tuyến hàng hải tại eo biển Hormuz và dự kiến sớm chính thức công bố nội dung này. Theo thỏa thuận, tuyến đường thủy dành cho tàu đi vào Vịnh Ba Tư sẽ hoàn toàn nằm trong vùng lãnh hải Iran. Một phần tuyến đường dành cho tàu rời Vịnh Ba Tư cũng đi qua vùng lãnh hải của Iran.

Hải quân Iran tại eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Tuy vậy, giới chức Tehran nhấn mạnh rằng thỏa thuận vừa đạt được với Muscat chủ yếu để xác lập tuyến đường và các quy định hàng hải, không đồng nghĩa với việc eo biển Hormuz được mở cửa trở lại.

Cùng ngày 12/9, Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran Amir Hatami cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây hấn mới nào của Mỹ và Israel sẽ bị đáp trả mạnh mẽ. "Đối thủ đã đánh giá thấp năng lực quân sự của Iran và nhận ra sai lầm của mình", ông Hatami nói.

Houthi tiếp tục tấn công căn cứ quân sự của Ảrập Xêút

Theo Al Jazeera, lực lượng Houthi tại Yemen ngày 13/9 đã thông báo về việc tiến hành đợt tấn công quy mô lớn nhắm vào một căn cứ quân sự của Ảrập Xêút ở Sharurah.

"Đợt tấn công được thực hiện bởi một số lượng lớn tên lửa và UAV, nhắm vào các kho vũ khí và phòng chỉ huy của đối thủ. Chúng tôi sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công sâu hơn bên trong lãnh thổ Ảrập Xêút nếu giao tranh tiếp diễn. Hậu quả từ các cuộc tấn công trong tương lai sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều", đại diện Houthi cảnh báo.

Trước đó, giới chức Ảrập Xêút tối 12/9 đã cáo buộc lực lượng Houthi ở Yemen phát động cuộc tấn công mới vào khu vực Jazan ở phía Nam nước này, khiến ít nhất 2 người bị thương.