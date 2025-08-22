Sáng 22/8, Công an TP Hà Nội thông tin chính thức về vụ việc hai thanh niên liều lĩnh “thông chốt”, tông trực diện vào cán bộ Cảnh sát cơ động khi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Khoảng 20h10 ngày 21/8, Nguyễn Bá Hoài Nam (18 tuổi, trú tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội) điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Văn Quân (18 tuổi, trú tại xã Tiến Thắng, Hà Nội) phóng tốc độ cao trên đường Nghi Tàm, hướng về Âu Cơ.

Thời điểm này, Công an TP Hà Nội đang triển khai lực lượng cấm đường, đảm bảo an toàn cho đội hình diễu binh, diễu hành và người dân. Phát hiện hai thanh niên có dấu hiệu gây nguy hiểm, Tổ công tác tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành, Nam lao thẳng xe vào Đại úy Lê Đình Công, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động. Cú va chạm cực mạnh khiến Đại úy Công cùng hai đối tượng ngã văng ra đường. Theo kết quả ban đầu, Đại úy Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi – hàm, gãy tay trái. Anh đã qua cơn nguy kịch, được các bác sĩ theo dõi và gia đình chăm sóc tích cực. Hiện nạn nhân đã tỉnh táo và có thể nói chuyện.

Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định pháp luật, đồng thời nhanh chóng thực hiện chế độ, chính sách đối với Đại úy Lê Đình Công.