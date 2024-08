Công an huyện Bình Chánh hôm nay (26/8) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn và xe máy trên đại lộ Nguyễn Văn Linh khiến đôi nam nữ tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: M.K.

Trước đó, khoảng 15h cùng ngày, xe bồn BKS 50H-250.92 chạy trên đại lộ Nguyễn Văn Linh theo hướng huyện Bình Chánh đi quận 7.

Khi xe chạy đến giao lộ đường Quản Trọng Linh, đoạn qua chợ đầu mối nông sản Bình Điền, thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 83P4-411.29 (chưa rõ hướng di chuyển).

Cú va chạm mạnh với xe bồn khiến đôi nam nữ văng khỏi xe máy, tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, Trạm CSGT Tân Túc (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) đã có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông. Công an huyện Bình Chánh phong tỏa, trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.