Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với Nguyễn Văn Tấn (24 tuổi) và Lê Văn Né (27 tuổi, cùng ngụ xã An Phước, Đồng Tháp), về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ vụ việc, thông qua mạng xã hội Facebook, bé T. (13 tuổi, ngụ cùng địa phương) quen biết và nảy sinh tình cảm với Nguyễn Văn Tấn.

Từ tháng 10/2024-6/2025, Tấn đã 6 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với em T. Đến ngày 9/6/2025, Tấn chủ động chấm dứt mối quan hệ và cắt đứt liên lạc với bé gái.

Sau đó, em T. tiếp tục quen biết Lê Văn Né cũng qua Facebook. Trong khoảng thời gian ngắn từ ngày 13/8-10/9/2025, Né đã quan hệ tình dục với nạn nhân 9 lần.

Sự việc chỉ được phát hiện khi gia đình nhận thấy em T. có biểu hiện bất thường. Qua kiểm tra, người thân xác định em đã mang thai khoảng 15 tuần. Mẹ của nạn nhân sau đó đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra, Tấn và Né đều thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Kết quả giám định ADN cho thấy thai nhi mà em T. mang trong bụng có quan hệ huyết thống cha - con với Nguyễn Văn Tấn.