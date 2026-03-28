Ngày 28/3, Viettel tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm kinh doanh toàn cầu, đánh dấu hành trình mở rộng ra thị trường quốc tế và khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực viễn thông – công nghệ số.

Khởi đầu từ thị trường Campuchia vào năm 2006, sau hai thập kỷ đầu tư quốc tế, Viettel giờ đây đã hiện diện tại 16 quốc gia bao gồm các nước đầu tư và các văn phòng đại diện. Hoạt động kinh doanh quốc tế mang lại doanh thu hơn 3 tỷ USD mỗi năm, duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu khoảng 20% trong nhiều năm liên tiếp. Các thị trường nước ngoài đóng góp dòng tiền mang về nước mỗi năm từ 350-400 triệu USD trong những năm gần đây. Tỷ lệ thu hồi vốn toàn bộ dự án đạt 92%, vốn hóa thị trường của Tổng Công ty Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) hiện đạt 10 tỷ USD. Đặc biệt, trong số 10 thị trường kinh doanh viễn thông, Viettel là nhà mạng số 1 tại 7 thị trường.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Viettel Global đã đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới – phần thưởng cao quý của Nhà nước dành cho những tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động và sáng tạo. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao danh hiệu cho Viettel Global.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh: “Công cuộc đầu tư ra nước ngoài không chỉ cho thấy tinh thần dám nghĩ, dám làm, tiên phong mở lối của Viettel, mà còn thể hiện năng lực làm chủ công nghệ, chuyển từ doanh nghiệp nội địa thành tập đoàn công nghệ toàn cầu và là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với các quốc gia đối tác, góp phần tạo dựng môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên số”.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Viettel thực hiện tốt chức năng đội quân lao động sản xuất; tổ chức sản xuất, kinh doanh hiệu quả, an toàn, đúng pháp luật, “kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội”. Tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực đầu tư xây dựng hạ tầng mạng lưới và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mới, mở rộng không gian tăng trưởng; từng bước nâng cao vị trí, vai trò của Viettel trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược; chuyển từ tham gia thị trường sang chủ động định hình thị trường và lựa chọn đối tác, phương thức đầu tư hiệu quả, bảo đảm phát triển bền vững; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh, góp phần tạo thế và lực bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel khẳng định: “Được sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao của Quân Ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng qua các thời kỳ, cũng như của lãnh đạo Tập đoàn qua các thời kỳ, chương trình đầu tư nước ngoài 20 năm của Viettel đã mang lại những kết quả rất thành công. Đứng trước sứ mệnh kinh doanh toàn cầu, Viettel đặt mục tiêu tiếp tục phát triển mạnh lĩnh vực viễn thông, đồng thời phát triển sang lĩnh vực mới như công nghệ số, công nghiệp công nghệ cao lưỡng dụng, thương mại điện tử, logistic. Với mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 20% hàng năm, tiếp tục mở rộng ra các thị trường mới, sẵn sàng đương đầu với những thử thách mới”.

Hai thập kỷ qua, hành trình đi ra toàn cầu của Viettel gắn với các thị trường được coi là thách thức đối với các nhà đầu tư viễn thông quốc tế. Tại Campuchia – thị trường nước ngoài đầu tiên của Viettel – thương hiệu Metfone là nhà mạng thứ 8 được cấp phép, cạnh tranh rất khốc liệt. Viettel đã nhanh chóng xây dựng mạng lưới phủ tới hầu hết các vùng dân cư, góp phần phổ cập dịch vụ viễn thông và Internet tới cả những khu vực nông thôn, vùng biên giới. Đến nay, Metfone không chỉ là nhà mạng lớn nhất tại Campuchia mà còn trở thành một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách và các chương trình xã hội tại quốc gia này.

Hay tại Haiti, Viettel đã bắt đầu trong bối cảnh rất đặc biệt, khi quốc gia Caribe này vừa trải qua trận động đất thảm khốc năm 2010 khiến phần lớn hạ tầng bị tàn phá. Khi đó Viettel mới chỉ cam kết đầu tư và chưa xây dựng mạng lưới, nhưng sau thảm họa vẫn quyết định giữ lời hứa, cử các kỹ sư sang Haiti và bắt đầu xây dựng hệ thống viễn thông gần như từ con số không. Giờ đây, Haiti đã đã trở thành quốc gia có hạ tầng cáp quang lớn nhất khu vực Caribe. Nhà mạng số 1 của Viettel tại đây là Natcom đã giúp nhiều người dân tiếp cận gần hơn với viễn thông di động, tạo việc làm cho hơn 100.000 người

Ở Burundi – một trong những quốc gia nghèo nhất châu Phi – Viettel triển khai mạng viễn thông Lumitel chỉ trong thời gian ngắn, nhưng chuẩn bị ngày khai trương thì nổ ra cuộc đảo chính. Trong khi các nhà mạng khác hoang mang và rút lui, thì những người lính Viettel đã xung phong ở lại, quyết tâm bám trụ đến cùng, để rồi chỉ 6 tháng sau đó, vươn lên vị trí số 1 vững chắc, chiếm được cảm tình của nhân dân nước bạn.

Đó là một số trong vô vàn những thử thách mà hơn 10.000 cán bộ nhân viên Viettel trên “đấu trường quốc tế” phải đối mặt trong suốt 20 năm mở lối đi ra thế giới.

Chủ tịch Tập đoàn Viettel cho biết, chính phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ” đã trở thành nguồn sức mạnh giúp các thế hệ cán bộ, nhân viên Viettel vượt qua nhiều khó khăn, kiên trì xây dựng và phát triển các thương hiệu viễn thông Việt Nam tại các quốc gia đầu tư.

Lãnh đạo Viettel nhấn mạnh sau 20 năm hiện diện tại nhiều thị trường quốc tế, Viettel đang chuyển từ mô hình “đầu tư ra nước ngoài” sang chiến lược kinh doanh toàn cầu (Go Global 2.0), với mục tiêu đưa năng lực tổng thể của một tập đoàn công nghiệp – công nghệ cao ra thị trường quốc tế, qua đó góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.