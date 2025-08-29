Doanh thu thuần hợp nhất của Viettel Global đạt hơn 20.260 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024. Ảnh: PV

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global, mã chứng khoán: VGI) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025 đã kiểm toán. Cả doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng cao.

Trong nửa đầu năm 2025, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.267 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần hợp nhất của Viettel Global đạt hơn 20.260 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024, cao gấp gần 5 lần so với mức tăng trưởng viễn thông thế giới (4,7% theo GSMA). Trong đó, tất cả các thị trường của Viettel Global đều tăng trưởng tốt về doanh thu, nổi bật là Lumitel tại Burundi +42%, Halotel tại Tanzania +30%, Natcom tại Haiti +28%.

Về cơ cấu tài chính, vốn chủ sở hữu của Viettel Global đã đạt 39.152 tỷ đồng, tăng thêm hơn 3.300 tỷ đồng so với đầu năm.

Bên cạnh lĩnh vực viễn thông truyền thống, các công ty thị trường của Viettel Global cũng luôn thể hiện sứ mệnh dẫn dắt về công nghệ tại các thị trường đầu tư bắt đầu từ 3G, nhanh chóng phát triển 4G, và tiên phong cung cấp 5G.

Tháng 8/2025 đánh dấu sự kiện quan trọng khi Telemor – thương hiệu của Viettel tại Timor-Leste – chính thức khai trương dịch vụ 5G. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão khẳng định: “Những đổi mới, sáng tạo của Telemor đã và đang góp phần làm cho cuộc sống của người dân Timor-Leste trở nên thuận tiện hơn, gắn kết hơn. Sau 13 năm hiện diện, Telemor đang mở ra một tương lai mới cho Timor-Leste với công nghệ 5G”.

Dự án tại Timor-Leste đã chứng minh hiệu quả đầu tư quốc tế của Viettel với tỷ lệ hoàn vốn lên tới 215%. Hiện Viettel Global đã chính thức kinh doanh 5G tại 3 thị trường Lào, Peru và Timor Leste.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, Viettel Global và các công ty thị trường đã ghi nhận thành tích cao trên đấu trường quốc tế khi đạt 23 giải thưởng uy tín chỉ trong nửa đầu năm 2025. Các giải thưởng ghi nhận những thành tựu về chiến lược kinh doanh, chuyển đổi số và các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp này.