XEM VIDEO (Nguồn: CTV)

Ngày 25/10, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vào khoảng 6h15 sáng nay, đơn vị đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ đuối nước ở vùng biển phường Xuân Đài khiến 2 người mất tích.

Trước đó, khoảng 17h ngày 24/10, hai em N.H.T. (SN 2008), N.H.Đ. (SN 2008) cùng trú tại xã Xuân Thọ (Đắk Lắk) và ba người bạn khác đến tắm biển tại khu phố An Thạnh, phường Xuân Đài (Đắk Lắk).

Thời điểm này, biển động kèm sóng to, gió lớn, hai em T. và Đ. bị cuốn trôi mất tích.

Nhận được tin báo, hơn 50 người thuộc lực lượng biên phòng, công an, dân quân địa phương phối hợp với người dân triển khai tìm kiếm dọc bờ biển, khu vực tàu thuyền neo đậu.

Do sóng to, gió lớn, công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn nhưng lực lượng chức năng vẫn bố trí người túc trực, nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm.

Đến khoảng 20h30 tối 24/10, thi thể em N.H.Đ. được tìm thấy. Còn thi thể em N.H.T. mới được tìm thấy lúc 6h15 hôm nay.