Càng về các tập cuối, khán giả càng phát sốt với nhân vật Hiếu do diễn viên Lê Thanh Hải đóng trong Cách em 1 milimet. Hiếu tự nhận mình là 'trai đểu', 'trap boy' không ngại 5 lần 7 lượt mặt dày theo đuổi Tú dù bị cô tự tuyệt và chặn số điện thoại. Những lần Hiếu thả thính Tú với gương mặt dễ thương và chiếc má lúm khiến khán giả tan chảy và mong muốn Hiếu và Tú thành đôi.

Nhân vật Hiếu ban đầu hiện lên là một kẻ lăng nhăng.

Dù ban đầu nhân vật Hiếu hiện lên là anh chàng đẹp trai nhưng sống phóng khoáng, yêu đương không nghiêm túc nhưng dần dần nhân vật này chiếm được cảm tình của khán giả vì vẻ ngoài đẹp trai, khí chất tổng tài giàu có quyền lực và sự duyên dáng trong diễn xuất đến từ diễn viên Lê Thanh Hải. Nam diễn viên 9X đã thực sự mang tới làn gió mới trên truyền hình nhờ một nhân vật có sức hút đặc biệt đến khán giả.

Càng về sau Hiếu càng chiếm được cảm tình của khán giả khi kiên trì chứng minh mình nghiêm túc với Tú.

Hiếu rõ ràng là "trai đểu" nhưng rất biết đúng sai. Hiếu sẵn sàng bóc trần bộ mặt thật của người yêu cũ, không chấp nhận việc cô vì tình riêng mà đánh trượt cô bạn gái hiện tại của mình ở liên hoan hoạt hình. Anh cũng tìm mọi cách để chứng minh mình hoàn toàn nghiêm túc với việc theo đuổi Tú, lấy lòng từ anh trai đến bố mẹ cô để ghi điểm trong mắt họ.

Gương mặt và phong cách đậm chất tổng tài của nam diễn viên.

Trên các diễn đàn phim, mỗi lần Hiếu xuất hiện và tán tỉnh Tú là mỗi lần cặp đôi gây sốt. Khán giả hào hứng bình luận: Họ thả thính nhau và người cười là tôi; Cặp này mà yêu nhau thì hay quá, nó cứ sinh động đuổi bắt hay lắm; Càng ngày càng thích Hiếu; Chỉ nhìn Hiếu này cười thôi mà đã thấy mê tít; Hiếu quá đỉnh về khâu cưa gái; Hiếu tán quá đỉnh, nhìn cậu ấy cười mà lịm tim khán giả, rất đẹp trai mà lại si tình nữa....

Dù có phần bị lu mờ trước nhân vật Hiếu nhưng vai Viễn ca ca do Hà Việt Dũng đảm nhiệm vẫn duy trì được sức hút kể từ khi Cách em 1 milimet phát sóng phần 2.

Hà Việt Dũng với cảnh phim đậm chất ngôn tình trong "Cách em 1 milimet".

Từng đảm nhiệm rất nhiều loại vai, từ trai đểu trong Ngược chiều nước mắt đến tội phạm mới ra tù trong Người một nhà hay cảnh sát ngầm ở Bão ngầm, Độc đạo... gần như dạng vai nào cũng được Hà Việt Dũng thể hiện ra chất. Đặc biệt vai soái ca độc thân chung tình trong Cách em 1 milimet được Hà Việt Dũng thể hiện xuất sắc với sự cuốn hút riêng có.

Phong cách tổng tài của Viễn.

Nhân vật của anh ngay khi xuất hiện ở công ty game đã khiến chị em đổ rạp vì quá chất và cuốn hút. Ngoài vẻ đẹp trai, Viễn ca ca còn hiện lên là anh cả của nhóm đại bản doanh, luôn bảo vệ cho các em. Với Tú, Viễn là một người anh bước ra từ truyền thuyết, vô cùng ấm áp và trách nhiệm nhưng nhiều khi rất nhây.

Hà Việt Dũng ngoài đời.

Với Ngân, Viễn là một người đàn ông đáng tin cậy. Anh yêu Ngân vô điều kiện, dù hiểu lầm cô trong quá khứ nhưng Viễn vẫn chỉ một lòng với Ngân, luôn quan tâm tới mối tình đầu và tìm mọi cách bóc trần bộ mặt chồng Ngân. Anh đúng chất là một người đàn ông si tình, chung thuỷ và đáng tin cậy - một mẫu đàn ông khiến bất cứ chị em phụ nữ nào cũng mê như điếu đổ.

Khán giản Ngọc Diệp nhận xét: "Viễn không phải kiểu anh trai ồn ào. Anh thương Tú bằng sự tỉnh táo của người từng sống thay phần trách nhiệm của cha mẹ: đứng sau để đỡ, đứng trước để chắn và luôn âm thầm quan sát từng thay đổi nhỏ nhất nơi em gái mình. Sự nghiêm khắc của Viễn không xuất phát từ quyền lực của người anh mà từ nỗi lo rất thật: “Nếu không dạy, em sẽ thiệt; nếu không nhắc, em sẽ đau”. Nhưng bên cạnh đó lại là vẻ mềm mại khiến người ta cảm động. Viễn yêu chiều Tú theo kiểu riêng, rất đàn ông".

Ảnh, clip: VTV, FBNV