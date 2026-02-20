Theo công bố của Trường ĐH Ngoại thương, năm 2026, trường sử dụng 4 phương thức tuyển sinh đại học. Tuy nhiên, đáng chú ý, với phương thức xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT, nhà trường không còn đưa vào nhóm đối tượng học sinh đạt giải ở cuộc thi khoa học kỹ thuật.

Cụ thể, phương thức xét tuyển thẳng của Trường ĐH Ngoại thương năm 2026 gồm các đối tượng: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT; học sinh tham gia hoặc đạt giải Olympic quốc tế; học sinh giỏi quốc gia giải Nhất, Nhì, Ba; thí sinh đạt giải trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc, mỹ thuật; người khuyết tật đặc biệt nặng; người nước ngoài hoặc là người có quốc tịch Việt Nam học tập cấp THPT ở nước ngoài (với một số điều kiện kèm theo); người dân tộc thiểu số rất ít người.

Như vậy, trong danh sách những đối tượng được xét tuyển thẳng năm nay của Trường ĐH Ngoại thương không có nhóm học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế ở cuộc thi khoa học kỹ thuật.

Tuy nhiên, nhóm này vẫn được Trường ĐH Ngoại thương đưa vào danh sách những thí sinh được hưởng chính sách cộng điểm ưu tiên trong xét tuyển năm 2026, từ 0,5 đến 3 điểm. Cụ thể, thí sinh đạt giải Nhất cấp quốc gia hoặc tham gia kỳ thi Olympic cấp quốc tế được cộng 3 điểm; giải Nhì được cộng 2 điểm; giải Ba được cộng 1,5 điểm; giải Khuyến khích được cộng 1 điểm; được vào đội tuyển thi quốc gia được cộng 0,5 điểm.

Sinh viên Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: UET.

Trước đó, Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội cũng công bố không tuyển thẳng nhóm đối tượng thí sinh này kể từ mùa tuyển sinh năm 2026.

Cụ thể, với phương thức xét tuyển thẳng, năm nay, nhà trường không xét thí sinh đoạt giải khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế. Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội chỉ xét tuyển thẳng thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế do Bộ GD-ĐT tổ chức. Trường xét tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học vào tất cả các ngành; riêng các ngành Công nghệ sinh học và Công nghệ nông nghiệp xét tuyển thẳng thêm môn Sinh học.

Mới đây, Bộ GD-ĐT đã công bố quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 với nhiều điểm mới, nhằm kiểm soát và nâng cao chất lượng đầu vào. Một trong những điều chỉnh đáng chú ý là thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất); thay vì không giới hạn như các năm trước. Các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5.

Đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, theo dõi kết quả thí sinh trúng tuyển thời gian qua, Bộ nhận thấy số trúng tuyển ở nguyện vọng 1 chiếm 35,1%; ở nguyện vọng dưới 10 chiếm 98,5%. Số thí sinh xét tuyển ở các đợt bổ sung chỉ chiếm hơn 1%. Do đó, việc đổi mới này góp phần tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian xét tuyển, đồng thời đòi hỏi thí sinh phải tìm hiểu nghiêm túc hơn về ngành nghề đào tạo, xác định ngành học phù hợp với năng lực, sở trường.

Đối với các chương trình đào tạo giáo viên được nhà nước hỗ trợ ngân sách, theo đại diện Bộ GD-ĐT, thí sinh cần xác định rõ mục tiêu nghề nghiệp thông qua việc đặt các nguyện vọng ưu tiên từ 1 đến 5. Việc này cũng làm giảm áp lực cho các trường sư phạm trong việc xác định chính xác số sinh viên nhập học và vị trí công tác sau khi tốt nghiệp.