Năm 2026, Trường ĐH Ngoại thương dự kiến tuyển sinh trình độ đại học chính quy 4.550 chỉ tiêu, gồm Trụ sở chính Hà Nội, Cơ sở II - TPHCM và Cơ sở Quảng Ninh.

Nhà trường tuyển sinh theo 4 phương thức gồm:

- Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT;

- Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT khi đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng của nhà trường;

- Xét tuyển có sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026;

- Xét tuyển sử dụng chứng chỉ đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong nước và đánh giá năng lực quốc tế.

Bà Phạm Thanh Hà, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo của Trường ĐH Ngoại thương cho hay, những điểm mới trong tuyển sinh đại học chính quy của nhà trường năm 2026 gồm:

Về chương trình đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh: Từ năm 2026, Trường ĐH Ngoại thương mở mới 10 ngành đào tạo, phát triển 3 ngành đào tạo từ các chương trình hiện có và mở thêm 1 chương trình đào tạo mới thuộc ngành đã có, với tổng chỉ tiêu tuyển sinh cho các ngành/chương trình đào tạo dự kiến là 4.550 chỉ tiêu (tăng 390 chỉ tiêu so với năm 2025).

Về phương thức xét tuyển thẳng, nhà trường mở rộng điều kiện xét tuyển thẳng dành cho các đối tượng:

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, tham gia hoặc đạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn theo tổ hợp môn xét tuyển của trường (gồm: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật) được tuyển thẳng không phụ thuộc vào chỉ tiêu của các chương trình đào tạo hay loại giải thí sinh đạt được; hoặc thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn trong tổ hợp môn xét tuyển của trường (gồm các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật) được xét tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo (có tính đến chỉ tiêu của từng chương trình đào tạo và loại giải);

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT đạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc, mỹ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận; thời gian đạt giải không quá 4 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng được xét tuyển thẳng vào Chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế Kinh doanh sáng tạo và Công nghiệp văn hoá. Thí sinh cần có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển của trường, bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng, đạt từ 24 điểm trở lên (ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng của trường có thể điều chỉnh trên cơ sở phổ điểm thi tốt nghiệp THPT thực tế năm 2026).

Sinh viên tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại thương. Ảnh: Thanh Hùng.

Về phương thức xét tuyển sử dụng chứng chỉ đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong nước và đánh giá năng lực quốc tế:

+ Xét tuyển sử dụng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực và đánh giá tư duy trong nước: Năm 2026, Trường ĐH Ngoại thương xét tuyển đối với các thí sinh sử dụng kết quả bài thi Đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội. Nhóm đối tượng thí sinh này được đăng ký xét tuyển vào các chương trình thuộc ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu của trường;

+ Xét tuyển sử dụng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực quốc tế kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: Đối với thí sinh xét tuyển sử dụng chứng chỉ A-Level dự thi trong tháng 6/2026 có thể nộp bản A-level Predicted Grades để đăng ký xét tuyển tạm thời. Thí sinh bắt buộc phải nộp chứng chỉ A-Level chính thức trước thời điểm xét tuyển trên Hệ thống của Bộ GD-ĐT theo quy định để đủ điều kiện xét tuyển

Về điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong xét tuyển:

Đối với Chương trình chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Trung, thí sinh tham gia xét tuyển sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cần đáp ứng điều kiện sau: Có chứng chỉ HSK và HSKK hợp lệ, còn thời hạn theo quy định (2 năm kể từ ngày dự thi), đạt tiêu chuẩn và tương ứng theo cùng trình độ, do Trung tâm Hợp tác Giao lưu Ngôn ngữ giữa Trung Quốc và Nước ngoài (CLEC) cấp (không chấp nhận chứng chỉ HSK thi trực tuyến tại nhà). Cụ thể:

+ HSK 4 đạt từ 280/300 điểm trở lên và HSKK Trung cấp đạt từ 60/100 điểm trở lên;

+ HSK 5 đạt yêu cầu và HSKK Cao cấp đạt từ 60/100 điểm trở lên;

+ HSK 6 đạt yêu cầu và HSKK Cao cấp đạt từ 60/100 điểm trở lên.

Trường lưu ý chỉ xét chứng chỉ HSK - HSKK được cấp trong cùng một lần dự thi; không xét gộp hoặc kết hợp kết quả từ nhiều chứng chỉ khác nhau.