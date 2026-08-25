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Tối 25/8, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết từ ngày 27/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 sẽ chính thức xử phạt tài xế vi phạm lỗi “không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước” trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.
Theo đại diện Cục CSGT, Thông tư 38/2024/TT-BGTVT quy định trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường, xe chạy với tốc độ trên 60 km/h phải giữ khoảng cách tối thiểu 55m với xe phía trước. Trường hợp khoảng cách dưới 55m được xác định là vi phạm.
Nếu vi phạm, tài xế sẽ bị xử phạt tùy mức độ. Trường hợp chưa xảy ra va chạm, người điều khiển ôtô bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu vi phạm gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
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Theo thống kê của Cục CSGT, trong 6 tháng đầu năm 2026, trên các tuyến cao tốc do đơn vị kiểm soát, xử lý vi phạm xảy ra 43 vụ tai nạn giao thông, làm 16 người chết và 35 người bị thương.
Phân tích các vụ tai nạn, Cục CSGT cho biết 61,36% xảy ra trong khoảng thời gian từ 18h hôm trước đến 6h hôm sau. Các phương tiện liên quan chủ yếu là ôtô tải (32,31%), ôtô con (20%), ôtô khách (15,38%) và xe đầu kéo (9,23%).
Đáng chú ý, 23,91% số vụ tai nạn được xác định nguyên nhân do không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, 16,28% do người điều khiển không chú ý quan sát và 2,32% do chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước.