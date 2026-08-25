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Tối 25/8, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết từ ngày 27/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 sẽ chính thức xử phạt tài xế vi phạm lỗi “không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước” trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Theo đại diện Cục CSGT, Thông tư 38/2024/TT-BGTVT quy định trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường, xe chạy với tốc độ trên 60 km/h phải giữ khoảng cách tối thiểu 55m với xe phía trước. Trường hợp khoảng cách dưới 55m được xác định là vi phạm.



Tài xế vi phạm quy định về khoảng cách an toàn với xe phía trước sẽ bị xử phạt từ ngày 27/8. Ảnh: Cục CSGT

Nếu vi phạm, tài xế sẽ bị xử phạt tùy mức độ. Trường hợp chưa xảy ra va chạm, người điều khiển ôtô bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu vi phạm gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.