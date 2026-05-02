Theo báo cáo của Cục CSGT (Bộ Công an) ngày 2/5, toàn quốc xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông, làm 23 người chết và 32 người bị thương; tất cả đều trên đường bộ.

So với cùng kỳ năm 2025, tình hình có chuyển biến tích cực khi giảm ở cả 3 tiêu chí: số vụ giảm 13, số người chết giảm 12 và số người bị thương giảm 4.

Trong khi đó, đường sắt và đường thủy nội địa không ghi nhận vụ tai nạn nào.

CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn tại đường Trần Nhật Duật. Ảnh: Đình Hiếu

Trong công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện 17.257 trường hợp vi phạm qua nhiều hình thức như tuần tra trực tiếp, hệ thống camera giám sát và tin báo từ quần chúng. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý 14.943 trường hợp.

Riêng công an các địa phương phát hiện 14.403 trường hợp, lập biên bản 14.470 vi phạm trên đường bộ; tạm giữ 67 ô tô, 3.872 mô tô và tước 401 giấy phép lái xe các loại.

Đáng chú ý, các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông bị xử lý nghiêm, như vi phạm tốc độ 3.562 trường hợp; vi phạm nồng độ cồn 3.396 trường hợp; chở quá số người quy định 87 trường hợp…