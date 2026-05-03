Sáng 3/5, ông Thành Minh Thuận – Chủ tịch UBND xã Ba Vì (Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông tại khu vực chân đèo Violak, khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 23h30 khuya 2/5 tại km58+700 trên quốc lộ 24. Thời điểm này, xe tải mang biển kiểm soát 47H-010.xx đang đổ đèo thì bất ngờ mất lái, đâm vào vách núi rồi lật nghiêng. Trên xe có 3 người, tuy nhiên chưa xác định được ai là người điều khiển phương tiện.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.X

Tại hiện trường, phần đầu xe biến dạng sau khi cắm vào chân núi, thùng xe chắn một phần làn đường, nhiều vật dụng văng ra ngoài.

Vụ tai nạn khiến ông Lê Đình T. (SN 1980, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) và một người tên Minh (chưa rõ nhân thân) tử vong tại chỗ. Người còn lại là anh Nguyễn Hồng N. (SN 1992, trú xã Ea Súp, Đắk Lắk) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường để cứu nạn, phân luồng giao thông.

Lực lượng chức năng dùng xe cẩu phương tiện bị lật lên đường. Ảnh: N.X

Đến sáng 3/5, phương tiện gặp nạn đã được cẩu khỏi hiện trường, giao thông qua đèo Violak cơ bản được thông suốt.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.