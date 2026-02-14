Chiều 14/2 (tức 27 tháng Chạp), đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc trong ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, trong ngày, toàn quốc xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm 34 người chết, 31 người bị thương. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025, số vụ giảm 18, số người chết giảm 8 và số người bị thương giảm 6.

Toàn bộ các vụ tai nạn đều xảy ra trong lĩnh vực đường bộ.

Trong ngày nghỉ Tết đầu tiên, toàn quốc xảy ra 52 vụ TNGT đường bộ. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng trong ngày, CSGT các địa phương phát hiện, xử lý 10.013 trường hợp vi phạm. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn là 2.145 trường hợp; vi phạm tốc độ 2.219 trường hợp; chở quá số người quy định 117 trường hợp.

Các Đội CSGT đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã kiểm tra, lập biên bản 45 trường hợp vi phạm.

Đáng chú ý, số trường hợp vi phạm được xử lý qua hệ thống giám sát do địa phương trực tiếp ghi nhận là 5.260.