Ngày 19/7, lãnh đạo xã Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 1 khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương.

Khoảng 12h cùng ngày, xe khách giường nằm của nhà xe Quang D. mang BKS 90E-002.xx do tài xế Ngô Văn Cường (SN 1984, trú xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến Km496+300, đoạn qua xã Can Lộc, xe khách giảm tốc để dừng. Đúng lúc này, xe khách giường nằm của nhà xe Đức C. mang BKS 18B-013.xx do tài xế Phạm Văn Triệu (SN 1980, trú xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình) điều khiển chạy cùng chiều phía sau tông mạnh vào đuôi xe.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Cú va chạm khiến phần đầu xe khách Đức C. và phần đuôi xe khách Quang D. hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Văn Đ. (SN 1991), phụ xe khách Đức C. mắc kẹt trong cabin và tử vong. Ngoài ra, 3 người khác bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, tổ chức cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.