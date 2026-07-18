Sáng 18/7, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh cho biết, vụ tai nạn trên cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn khiến 2 người thương vong.

Khoảng 6h cùng ngày, xe tải mang BKS 50H - 932.xx lưu thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng theo hướng Bắc - Nam. Khi di chuyển Km 516+980 thuộc địa phận phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh, xe tải bất ngờ mất lái, tông gãy hộ lan tôn rồi lật xuống taluy âm.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình di chuyển, tài xế được cho là buồn ngủ nên không làm chủ tay lái, khiến xe lao vào hộ lan rồi lật xuống taluy bên đường.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong, một người khác bị thương và được đưa đi cấp cứu. Xe tải bị hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra làm rõ vụ việc.