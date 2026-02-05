Dự án xây dựng hầm chui đường Vành đai 2,5 qua nút giao Kim Đồng – Giải Phóng (Hà Nội), khởi công tháng 10/2022 với tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng, hiện đã gần hoàn tất.

Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài hầm và đường dẫn 890m theo hướng đường Vành đai 2,5, gồm hầm kín dài 140m và hầm hở dài 320m. Sau hơn 3 năm triển khai, dự án đã hoàn thành trên 96% khối lượng, hiện bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng và hoàn trả mặt bằng khu vực đường sắt phía trên nóc hầm.

Đây là hầm chui thứ năm tại Hà Nội, sau các hầm Kim Liên, Trung Hòa, Thanh Xuân, Lê Văn Lương; đồng thời là hầm chui thứ hai trên địa bàn Thủ đô đi dưới đường sắt.

Trước đó, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do phải duy trì hoạt động đường sắt phía trên không bị gián đoạn, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình xây dựng.

Theo thiết kế, hầm chui Kim Đồng – Giải Phóng có quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài 460m, gồm 140m hầm kín và 320m hầm hở. Hiện đoạn hầm kín dài 140m đã cơ bản hoàn thiện.

Bên trong đoạn hầm kín, đơn vị thi công đang bị lắp đặt hệ thống thông gió, đèn chiếu sáng và hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật còn lại của công trình.

Đoạn hầm chui nằm trên phố Kim Đồng và đầu nối với vành đai 2,5 phía Đầm Hồng, giáp phố Định Công cũng đã cơ bản hoàn thiện.

Toàn bộ hầm chui đã được thảm nhựa, sơn vạch kẻ đường và đang lắp đặt hệ thống chiếu sáng cùng hệ thống thoát nước.

Cửa hầm trên đường Kim Đồng đã được thảm nhựa thông suốt.

Cùng thời điểm, dự án đường Vành đai 2,5 kết nối với hầm chui đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm bảo đảm hạ tầng đồng bộ khi công trình đi vào khai thác.

Khi hoàn thành, hầm chui Kim Đồng – Giải Phóng được kỳ vọng giảm ùn tắc tại nút giao, đặc biệt vào giờ cao điểm, đồng thời tăng khả năng lưu thông trên trục Vành đai 2,5 và các tuyến kết nối khu vực phía Nam thành phố.