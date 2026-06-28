Ngày nào mẹ tôi cũng hầm xương lấy nước cho cả nhà sử dụng với mong muốn bổ xương khớp. Xin chuyên gia tư vấn món này có thực sự tốt không? (Lê Ngọc Anh - Hà Nội).

Lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Nước hầm xương là món ăn giàu dinh dưỡng nhưng không phải "thần dược" nuôi dưỡng xương khớp như nhiều người vẫn nghĩ. Muốn có hệ xương khỏe mạnh, bạn cần kết hợp chế độ dinh dưỡng, vận động và lối sống khoa học.

3 lý do để bạn không phụ thuộc hoàn toàn vào canh xương hằng ngày:

1. Nước hầm xương có giá trị dinh dưỡng nhưng không đủ để nuôi xương. Khi được hầm trong thời gian dài, thực phẩm này sẽ giải phóng một phần protein, gelatin và một lượng nhỏ khoáng chất vào nước dùng. Món ăn này giúp bữa ăn ngon miệng hơn, phù hợp với người mới ốm dậy hoặc ăn uống kém.

Các món ăn sử dụng nước hầm xương rất phổ biến trong bữa cơm của người dân. Ảnh: Hoa Linh.

Tuy nhiên, lượng canxi hòa tan từ xương vào nước không nhiều như một số người lầm tưởng. Vì vậy, chỉ uống nước hầm xương không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng để duy trì hệ xương chắc khỏe.

Để xương khớp chắc khỏe, cơ thể cần được cung cấp đầy đủ protein, canxi, vitamin D và các vi chất khác thông qua chế độ ăn đa dạng, kết hợp vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và tiếp xúc ánh nắng hợp lý.

2. Dưới góc nhìn Đông y, sức khỏe xương khớp không chỉ phụ thuộc vào thực phẩm mà còn liên quan đến chức năng của can và thận.

3. Bên cạnh chế độ ăn uống hợp lý, việc duy trì lối sống lành mạnh như ngủ sớm, vận động nhẹ nhàng mỗi ngày, tắm nắng buổi sáng, hạn chế thức khuya và kiểm soát cân nặng cũng góp phần giúp khí huyết lưu thông, hỗ trợ duy trì sức khỏe hệ cơ xương khớp.

Thực tế, điều khiến xương khớp suy yếu thường không phải do thiếu một món ăn mà là những thói quen kéo dài nhiều năm như ít vận động, thức khuya, ăn uống mất cân đối, thừa cân hoặc không bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cần thiết.

Thay vì kỳ vọng vào một bát nước hầm xương, bạn nên xây dựng chế độ ăn đa dạng, tập luyện đều đặn và khám sức khỏe định kỳ để bảo vệ hệ xương khớp lâu dài.

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