Mùa hè gia đình tôi rất nghiền món canh cua. Xin bác sĩ tư vấn chồng tôi bị axit uric cao có ăn được món này không. Ngoài ra, cua còn có tác dụng với sức khỏe như thế nào? Tôi xin cảm ơn! (Thu Linh, Dương Nội, Hà Nội).



Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên giảng viên Học viện Y Dược Cổ truyền Việt Nam tư vấn:

Từng là món dân dã ngoài đồng, không chỉ hấp dẫn bởi vị ngọt tự nhiên, cua đồng còn được đánh giá là thực phẩm giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe.

Y học hiện đại đánh giá cua đồng ít chịu tác động của chất kích thích nên tương đối an toàn nếu được chế biến đúng cách. Trong 100g thịt cua đồng chứa lượng lớn protein, canxi, sắt cùng nhiều vitamin nhóm B.

Theo quan niệm đông y, cua đồng có vị mặn, mùi tanh, tính hàn, hơi độc có tác dụng tán kết, hoạt huyết, hàn gân xương. Giữa những ngày nắng nóng, bát canh cua đồng với rau đay, mồng tơi không chỉ là món ăn dân dã quen thuộc được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt tự nhiên và giá trị dinh dưỡng cao.

Nhờ thành phần dinh dưỡng đa dạng, thực phẩm này mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Ăn cua thường xuyên tăng cường đề kháng, nhanh lành vết thương nhờ hàm lượng protein và axit amin cao. Hàm lượng vitamin A, E và selen trong cua giúp bảo vệ tế bào, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Cua đồng chứa omega-3, selen và đồng là những chất giúp giảm cholesterol xấu, hỗ trợ bảo vệ hệ tim mạch. Với lượng calo thấp và ít chất béo, cua đồng là lựa chọn phù hợp cho người muốn giảm cân hoặc duy trì vóc dáng.

Canh cua món ngon ngày hè. Ảnh: Hoa Linh.

Những người nên hạn chế hoặc tránh ăn cua đồng

Người đang bị cảm lạnh, tiêu chảy: Theo các chuyên gia, người đang sốt, đau bụng, rối loạn tiêu hóa hoặc tiêu chảy không nên ăn cua vì tính lạnh của thực phẩm này có thể khiến triệu chứng nặng hơn.

Người có hệ tiêu hóa yếu: Ăn quá nhiều cua đồng có thể gây đầy bụng, khó tiêu hoặc tiêu chảy, đặc biệt ở người có dạ dày nhạy cảm.

Người dị ứng hải sản: Những người từng có tiền sử dị ứng với cua, tôm hoặc hải sản cần thận trọng vì có nguy cơ xuất hiện phản ứng dị ứng sau khi ăn.

Người mắc bệnh gout: Chồng bạn có thể ăn được canh cua với số lượng phù hợp. Tốt hơn hết, bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ về khối lượng tiêu thụ cua đồng an toàn cho sức khỏe.

Những lưu ý quan trọng khi ăn cua đồng

Không ăn cua chết: Cua chết rất dễ sản sinh các chất gây ngộ độc, có thể gây đau bụng, buồn nôn hoặc rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng. Người dân nên hạn chế mua cua xay sẵn để tránh lẫn cua chết.

Tuyệt đối không ăn cua sống: Một số món ăn từ cua sống hoặc dùng cua đắp lên vết thương tiềm ẩn nguy cơ nhiễm ký sinh trùng, vi khuẩn nguy hiểm, có thể ảnh hưởng tới gan, phổi và sức khỏe toàn thân.

Không uống trà ngay sau khi ăn cua: Tanin trong trà khi kết hợp với protein của cua có thể gây khó tiêu, đầy bụng và làm giảm hấp thu dinh dưỡng.

