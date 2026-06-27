Theo chuyên gia dinh dưỡng Samantha Peterson (Mỹ), đu đủ xứng đáng đứng đầu trong nhóm thực phẩm hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Bà gọi đây là "trợ thủ tiêu hóa từ thiên nhiên" nhờ sự kết hợp của chất xơ, enzyme tiêu hóa cùng nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng.

Một trong những ưu điểm lớn nhất của đu đủ là chứa cả chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Bà Peterson cho biết chất xơ hòa tan nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong đường ruột. Trong khi đó, chất xơ không hòa tan hỗ trợ thức ăn di chuyển thuận lợi hơn trong đường ruột. Tác dụng này đặc biệt hữu ích với những người tiêu hóa chậm hoặc thỉnh thoảng bị táo bón.

Đu đủ mang lại lợi ích đáng kể cho hệ tiêu hóa. Ảnh: Ban Mai

Không chỉ giàu chất xơ, đu đủ còn chứa papain - một loại enzyme tự nhiên có khả năng phân giải protein trong thực phẩm, tương tự các enzyme tiêu hóa do cơ thể sản xuất. Chuyên gia Peterson giải thích, enzyme là những chất thúc đẩy các phản ứng hóa học trong cơ thể, bao gồm quá trình tiêu hóa.

Theo chuyên gia, papain có thể mang lại lợi ích đáng kể cho những người thường xuyên bị đầy hơi, khó tiêu hoặc cảm thấy nặng bụng sau bữa ăn. Loại enzyme này cũng đặc biệt hữu ích đối với người có lượng axit dạ dày thấp hoặc thiếu enzyme tiêu hóa - tình trạng có thể xuất hiện do quá trình lão hóa hoặc trong những giai đoạn căng thẳng kéo dài.

Bên cạnh chất xơ và enzyme, các vi chất dinh dưỡng trong đu đủ góp phần hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Chuyên gia Peterson cho biết đu đủ rất giàu vitamin C cùng các chất chống oxy hóa như beta-carotene - tiền chất của vitamin A - và flavonoid. Những hợp chất này giảm stress oxy hóa tại lớp niêm mạc đường ruột, đồng thời hỗ trợ phản ứng viêm lành mạnh của cơ thể.

Ngoài ra, theo Real Simple, đu đủ còn cung cấp magiê và folate. Đây là hai dưỡng chất thường bị thiếu hụt ở những người gặp tình trạng mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột hoặc rối loạn hấp thu. Việc bổ sung các chất dinh dưỡng này thông qua thực phẩm có thể góp phần hỗ trợ duy trì chức năng bình thường của hệ tiêu hóa.

Nhờ sự kết hợp của chất xơ, enzyme tiêu hóa cùng nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, đu đủ được chuyên gia đánh giá là một trong những loại trái cây có lợi nhất cho sức khỏe đường ruột. Không chỉ hỗ trợ quá trình tiêu hóa, loại quả này còn góp phần nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột, bảo vệ niêm mạc tiêu hóa và hỗ trợ chức năng đường ruột hoạt động hiệu quả hơn.