Tôi có thói quen ăn mướp luộc gần như mỗi ngày để thanh nhiệt cơ thể. Liệu ăn nhiều mướp có giúp giải nhiệt tốt hơn không và có ảnh hưởng gì đến sức khỏe? (Hà Trang - Hà Nội).

Lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông Y Hà Nội tư vấn:

Mướp là loại quả quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt, được nhiều người ưa chuộng vào mùa hè nhờ vị ngọt thanh, dễ ăn và tính mát. Không chỉ là thực phẩm dân dã, loại quả này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách.

Quả mướp rất giàu vitamin, khoáng chất như vitamin A, C, K, B6; kali; magie; phốt pho. Hàm lượng calo, chất béo, protein trong mướp ở mức thấp, tốt cho người cần giảm cân.

Các tác dụng nổi bật của mướp:

Theo y học cổ truyền, mướp có vị ngọt, tính mát, giúp thanh nhiệt và sinh tân dịch. Vì vậy, loại quả này thường được sử dụng trong những ngày thời tiết oi bức hoặc khi cơ thể xuất hiện cảm giác khô họng, khát nước, nóng trong người.

Mướp có nhiều công dụng cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

Thực phẩm này còn chứa hàm lượng nước và chất xơ khá cao, giúp thức ăn di chuyển thuận lợi hơn trong đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác đầy bụng, khó chịu sau những bữa ăn nhiều đạm hoặc dầu mỡ. Các món canh mướp thanh đạm giúp cơ thể dễ hấp thu và ít tạo gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

Thành phần của mướp chứa nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Nhờ lượng nước dồi dào, loại quả này góp phần duy trì độ ẩm cho da, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng hoặc khi cơ thể mất nước do đổ mồ hôi nhiều.

3 điều không nên khi ăn mướp

Thứ nhất: Không ăn quá nhiều

Nhiều người cho rằng càng ăn nhiều thực phẩm có tính mát càng nhanh hết nóng trong. Tuy nhiên, việc sử dụng quá mức có thể khiến cơ thể khó thích nghi, đặc biệt ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, dễ gây lạnh bụng hoặc rối loạn tiêu hóa.

Thứ 2: Không nên ăn mướp đã héo, dập hoặc ong châm

Mướp để lâu ngày, bị mềm nhũn hoặc xuất hiện dấu hiệu hư hỏng có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, đồng thời tăng nguy cơ nhiễm vi sinh vật gây hại. Người tiêu dùng nên chọn quả còn tươi, vỏ xanh, không dập nát.

Thứ ba: Không ăn khi lạnh bụng, tiêu chảy

Do có tính mát, mướp có thể không phù hợp với những người hay đau bụng, đi ngoài phân lỏng hoặc cơ địa dễ lạnh. Nhóm đối tượng này nên ăn với lượng vừa phải và theo dõi phản ứng của cơ thể sau khi sử dụng.

Về cơ bản, mướp là thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng chỉ phát huy hiệu quả khi được sử dụng trong chế độ ăn uống cân bằng. Thay vì phụ thuộc vào một loại thực phẩm để "giải nhiệt", mỗi người nên kết hợp ăn uống đa dạng, uống đủ nước, ngủ đủ giấc và duy trì vận động để bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng.