Tờ Times of Israel ngày 19/8 đưa tin, nhóm vũ trang Hamas mới đây đã đồng ý với một lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày, do Ai Cập và Qatar làm trung gian, bao gồm các điều khoản trao trả con tin và thi thể binh lính.

"Hamas đã đồng ý với đề xuất mới của các bên trung gian. Đề xuất bao gồm việc đình chỉ các hoạt động quân sự của Israel trong 60 ngày, trao trả 10 con tin và các thi thể. Những yêu cầu này gần như trùng khớp với kế hoạch trước đó, do Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đưa ra và đã được Israel chấp thuận", một quan chức Ai Cập cho biết.

Ngoài Hamas, các nhóm vũ trang khác ở Dải Gaza cũng đã đồng thuận về thỏa thuận ngừng bắn mới. Động thái diễn ra trong bối cảnh Israel đang đẩy mạnh các hoạt động quân sự nhằm thực thi kế hoạch giành quyền kiểm soát thành phố Gaza.

Xe tăng của Israel tại Dải Gaza. Ảnh: IDF

Một quan chức Israel xác nhận, Tel Aviv đã nhận được tín hiệu từ Hamas. Tuy vậy, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chưa đưa ra phản hồi chính thức, đồng thời nhấn mạnh chiến dịch quân sự ở Gaza vẫn sẽ tiếp tục.

"Chúng ta có thể thấy rõ chiến dịch ở thành phố Gaza đã gây ra sức ép lớn với Hamas", ông Netanyahu nói.

Tuy nhiên, theo các quan chức Israel, Tel Aviv vẫn cam kết hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và ông Netanyahu có thể xem xét đề xuất nói trên.

Cơ quan y tế Gaza thống kê, đã có hơn 62.004 người Palestine thiệt mạng vì các hoạt động quân sự của Israel tính từ tháng 10/2023.