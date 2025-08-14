Theo hãng tin Al Arabiya, phái đoàn Hamas ngày 13/8 đã tới Ai Cập để nhờ chính phủ nước này gửi đề xuất về một thỏa thuận ngừng bắn tới Israel.

"Hamas sẵn sàng rút lực lượng khỏi Dải Gaza nếu Israel rút quân về các địa điểm đã thỏa thuận. Họ cũng cam kết sẽ bảo vệ tính mạng của các con tin còn lại", các quan chức Ai Cập cho biết.

Cũng theo nguồn tin này, Hamas muốn có một thỏa thuận "bằng văn bản", bao gồm các bảo đảm từ phương Tây về việc Israel sẽ từ bỏ kế hoạch kiểm soát Dải Gaza và không thực hiện các hành động quân sự trong tương lai.

"Phái đoàn Hamas đã gặp lãnh đạo tình báo Ai Cập Hassan Rashind tại Cairo. Các cuộc tham vấn tại Ai Cập đang hướng tới việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày", kênh truyền hình Al-Qahera al-Ekhbariya của Ai Cập thông tin.

Các tay súng của lực lượng Hamas. Ảnh: EPA

Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn khẳng định, ưu tiên hàng đầu của nước này là "loại bỏ hoàn toàn tầm ảnh hưởng của Hamas trong khu vực".

Trong ngày 13/8, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục mở rộng hoạt động không kích ở thành phố Gaza nhằm mở đường cho việc kiểm soát hoàn toàn khu vực này. Theo báo cáo của cơ quan y tế Gaza, các hoạt động quân sự của IDF đã khiến 123 người thiệt mạng trong 24 giờ qua. Bên cạnh đó, còn có thêm 8 người chết vì đói, nâng tổng số trường hợp thiệt mạng vì thiếu lương thực tại vùng đất này lên con số 235 người.

Xung đột giữa Israel - Hamas ở Dải Gaza bùng phát từ ngày 7/10/2023 đến nay đã khiến hơn 61.000 người Palestine thiệt mạng và phần lớn lãnh thổ Gaza bị tàn phá nặng nề.