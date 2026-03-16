Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai vừa lưu ý, từ năm 2026 các hộ kinh doanh bắt buộc phải thông báo tài khoản ngân hàng, ví điện tử dùng cho hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, theo quy định tại Nghị định 68/2026 của Chính phủ và Thông tư 18/2026 của Bộ Tài chính, hộ và cá nhân kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế các tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Theo đó, đối với hộ kinh doanh đang hoạt động và có doanh thu năm 2025 dưới 500 triệu đồng, thời hạn gửi thông báo chậm nhất là ngày 20/4/2026.

Đối với hộ kinh doanh có doanh thu năm 2025 trên 500 triệu đồng hoặc mới thành lập, cần nộp kèm tờ khai thuế đầu tiên của năm 2026.

Từ năm 2026, bắt buộc hộ kinh doanh phải thông báo tài khoản ngân hàng, ví điện tử dùng cho hoạt động kinh doanh. Ảnh: Nguyễn Lê

Cơ quan thuế khuyến cáo, đối với hộ kinh doanh đang hoạt động, việc cần làm ngay là đăng ký tài khoản ngân hàng phục vụ riêng hoạt động kinh doanh.

Sau đó, thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản ví điện tử theo Mẫu số 01/BK-STK (ban hành kèm theo Thông tư 18) thông qua Cổng dịch vụ công của Tổng cục Thuế (dichvucong.gdt.gov.vn) hoặc liên hệ cán bộ thuế quản lý địa bàn để được hỗ trợ.

Trường hợp có sự thay đổi về thông tin tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử sử dụng cho hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải thông báo lại với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Cũng liên quan đến vấn đề tài khoản của hộ kinh doanh, trong hội thảo “Giải pháp giúp hộ kinh doanh kê khai thuế đúng, an tâm tuân thủ, phát triển bền vững” mới đây, một hộ kinh doanh bún cá chấm có doanh thu từ 500 triệu đến dưới 3 tỷ đồng đặt câu hỏi với cơ quan thuế: Theo Thông tư 25 của Ngân hàng Nhà nước, hộ kinh doanh bún cá chấm có phải mở tài khoản riêng mang tên hộ kinh doanh không, hay vẫn có thể sử dụng tài khoản chủ hộ cũ?

Trả lời câu hỏi này, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho hay, hộ kinh doanh chỉ cần thông báo đang sử dụng tài khoản này cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông lưu ý, hộ kinh doanh đã đăng ký sử dụng tài khoản để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì khi giao dịch cần thông báo cho khách hàng biết và để họ giao dịch qua các tài khoản đó.

“Trong trường hợp quên hay nhầm lẫn, phát sinh giao dịch ở các tài khoản khác phải kịp thời thông báo cho cơ quan quản lý để cơ quan thuế kịp thời cập nhật, tránh bị xử lý vi phạm hành chính hoặc tránh nguy cơ bị coi là hành vi trốn thuế”, ông Sơn nhấn mạnh.

Phó Cục trưởng Cục Thuế lưu ý, nếu có vướng mắc trong việc sử dụng tài khoản, đăng ký tài khoản, định danh tài khoản, cán bộ công chức thuế hoặc các nhà cung cấp giải pháp sẽ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ.