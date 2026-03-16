Một hộ kinh doanh cho biết, doanh thu bán hàng tại cửa hàng dưới 500 triệu đồng/năm, trong khi doanh thu bán hàng qua sàn Shopee đạt trên 3 tỷ đồng/năm. Theo hướng dẫn hiện hành, đối với doanh thu phát sinh trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) có chức năng thanh toán, sàn sẽ thực hiện khấu trừ và nộp thuế thay cho người bán.

Hộ kinh doanh đặt câu hỏi với cơ quan thuế: Khi kê khai thuế theo quý, chỉ kê khai phần doanh thu phát sinh tại cửa hàng (không bao gồm doanh thu từ Shopee) có đúng hay không? Đồng thời, việc tạm tính thuế sẽ áp dụng theo tỷ lệ 1,5% trên doanh thu cửa hàng hay phải tính theo thuế thu nhập cá nhân 17% trên thu nhập tính thuế?

Trả lời vấn đề trên, Thuế TP Hà Nội dẫn quy định tại Nghị định số 117/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số của hộ, cá nhân.

Bên cạnh đó, Điều 10 Nghị định số 68/2026 của Chính phủ về khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm thực hiện khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng như sau:

Trường hợp có doanh thu năm từ 50 tỷ đồng trở xuống thực hiện khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng theo quý.

Trường hợp có doanh thu năm trên 50 tỷ đồng thực hiện khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng theo tháng.

Hộ kinh doanh vừa bán hàng trực tiếp tại cửa hàng, vừa bán trên sàn thương mại điện tử băn khoăn về cách kê khai và tính thuế đối với hai nguồn doanh thu này. Ảnh: Nguyễn Lê

Đối với khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân:

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lựa chọn nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thuế suất nhân (x) doanh thu tính thuế thực hiện khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo quý cùng thời hạn khai, nộp thuế giá trị gia tăng.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thu nhập tính thuế nhân (x) thuế suất thực hiện khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý trên cùng hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng. Số thuế thu nhập cá nhân tạm nộp bằng thuế suất nhân (x) doanh thu tính thuế của tháng, quý và khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo năm.

Trường hợp số thuế thu nhập cá nhân đã tạm nộp ít hơn số thuế đã khai tạm nộp, số thuế tạm nộp ít hơn số thuế phải nộp khi quyết toán thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp bổ sung và không phải tính tiền chậm nộp.

Trường hợp số thuế thu nhập cá nhân tạm nộp nhiều hơn số thuế phải nộp khi quyết toán thì thực hiện thủ tục xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

Theo khoản 3, Điều 11 Nghị định số 68/2026 của Chính phủ về khai thuế, khấu trừ thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chỉ có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số hoặc vừa có hoạt động kinh doanh tại địa điểm kinh doanh cố định vừa có kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số nếu có doanh thu năm tổng hợp trên 3 tỷ đồng hoặc có doanh thu năm trên 500 triệu đồng và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thu nhập tính thuế nhân (x) thuế suất thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện tổng hợp doanh thu để khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo năm.

Số thuế thu nhập cá nhân đã được chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khấu trừ, nộp thay được trừ khi xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

Căn cứ các quy định trên, Thuế TP Hà Nội cho biết, hộ kinh doanh kê khai thuế theo tháng hoặc quý theo quy mô kinh doanh cho hoạt động kinh doanh tại cửa hàng. Đối với phần doanh thu phát sinh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác trong nước hoặc nước ngoài có chức năng đặt hàng trực tuyến và chức năng thanh toán do chủ quản có trách nhiệm thực hiện khấu trừ, khai thay và nộp thay số thuế đã khấu trừ.

Số thuế thu nhập cá nhân kê khai tháng hoặc quý được xác định là số tạm nộp và được tính bằng thuế suất nhân (x) doanh thu tính thuế của tháng, quý. Người nộp thuế thực hiện khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo năm.

Trường hợp hộ kinh doanh có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp hoặc được các tổ chức, cá nhân đã khấu trừ, nộp thay lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp thì thực hiện xử lý bù trừ, hoàn trả, hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách theo quy định của pháp luật quản lý thuế đối với số thuế nộp thừa.