Chị T. (Hà Nội) cho biết hiện đang có một mã số thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản, doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm và thuộc diện miễn thuế và sắp tới, chị T. dự định kinh doanh bán vật liệu xây dựng.

“Khi mở hộ kinh doanh bán vật liệu xây dựng, tôi có được trừ 500 triệu đồng khi tính thuế thu nhập cá nhân nữa không?”, chị T. hỏi cơ quan thuế.

Trả lời vấn đề này, Thuế TP Hà Nội dẫn quy định tại khoản 1, khoản 4, Điều 7 Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh.

Cụ thể, cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Cá nhân cho thuê bất động sản, trừ hoạt động kinh doanh lưu trú, nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng phần doanh thu vượt trên mức quy định tại khoản 1 Điều này nhân (x) với thuế suất 5%.

Vừa cho thuê nhà, vừa mở hộ kinh doanh, người nộp thuế băn khoăn về mức trừ 500 triệu khi tính thuế sẽ được tính thế nào?

Cùng với đó, khoản 3, khoản 4, Điều 4 Nghị định 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo đó, đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, trường hợp cá nhân có nhiều ngành, nghề kinh doanh áp dụng các mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân khác nhau hoặc có nhiều địa điểm kinh doanh thì cá nhân được áp dụng mức trừ 500 triệu đồng trước khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với một hoặc một số ngành, nghề kinh doanh hoặc địa điểm kinh doanh do cá nhân lựa chọn theo phương án có lợi nhất, nhưng tổng mức trừ không vượt quá 500 triệu đồng trong một năm đối với doanh thu của toàn bộ hoạt động kinh doanh quy định tại khoản này.

Trường hợp doanh thu từ ngành, nghề kinh doanh hoặc địa điểm kinh doanh được lựa chọn chưa trừ đủ 500 triệu đồng, cá nhân được trừ tiếp mức chưa trừ hết vào doanh thu của một hoặc một số ngành, nghề kinh doanh hoặc địa điểm kinh doanh khác cho đến khi tổng mức trừ đủ 500 triệu đồng.

Đối với cá nhân cho thuê bất động sản nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025: Trường hợp cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê ở các địa điểm khác nhau, cá nhân được trừ 500 triệu đồng trước khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với một hoặc một số hợp đồng cho thuê bất động sản do cá nhân lựa chọn nhưng tổng mức được trừ không quá 500 triệu đồng một năm đối với tất cả hợp đồng cho thuê bất động sản.

Trường hợp hợp đồng cho thuê bất động sản được lựa chọn chưa trừ đủ 500 triệu đồng, cá nhân được tiếp tục lựa chọn các hợp đồng cho thuê bất động sản khác để được trừ tiếp cho đến khi trừ đủ 500 triệu đồng.

Theo thông tin cung cấp của hộ kinh doanh, Thuế TP Hà Nội cho biết, hộ kinh doanh có phát sinh hai hoạt động kinh doanh, bao gồm: Cho thuê bất động sản áp dụng theo khoản 4 Điều 7 Luật số 109/2025 và khoản 4 Điều 4 Nghị định 68/2025 và kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ áp dụng theo khoản 1, khoản 4 Điều 7 Luật số 109/2025 và khoản 4 Điều 4 Nghị định 68/2025.

Căn cứ quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 4 Nghị định 68/2025, hộ kinh doanh áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất nhân (x) doanh thu được trừ 500 triệu đồng trước khi tính thuế thu nhập cá nhân cho mỗi hoạt động kinh doanh.